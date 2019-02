Elections européennes: Microsoft met en garde contre des cyber-attaques

Le géant informatique américain Microsoft a mis en garde mercredi contre une recrudescence des cyber-attaques, notamment russes, après avoir détecté une série de tentatives de piratage à quelques mois des élections européennes.

"Nous avons récemment repéré des activités ciblant des institutions démocratiques en Europe" notamment en Allemagne, écrit Tom Burt, vice-président de Microsoft en charge notamment de la sécurité, sur un blog officiel du groupe.

"Les attaques ne se limitent pas aux campagnes politiques mais visent aussi des centres de réflexion et organisations non-gouvernementales travaillant sur des sujets comme la démocratie, l'intégrité d'élections ou la politique publique et qui sont souvent en contact avec le gouvernement", détaille-t-il.

L'entreprise explique notamment avoir détecté entre septembre et décembre 2018 une série d'attaques visant une centaine employés de plusieurs "think tanks" en Allemagne, France, Belgique, Pologne, Roumanie et Serbie.

Microsoft "continue d'enquêter sur l'origine de ces attaques, mais nous sommes certains que beaucoup d'entre elles sont l’œuvre d'un groupe que nous appelons Strontium", détaille le groupe.

Ce nom, avec d'autres appellations qui désignent parfois une seule et même entité tel que "Fancy Bear" ou "APT 28", a par le passé été associé aux services de renseignement russe et aux attaques visant les Etats-Unis avant les élections de 2016.

Le German Marshall Fund, l'institut Aspen et le centre allemand de politique étrangère DGAP sont parmi les cibles de ces tentatives de phishing visant à mettre la main sur les mots de passe d'employés.

Ces attaques montrent "qu'il n'a jamais été aussi important d'être vigilant pour protéger nos démocraties d'ingérence étrangère", a réagi dans un communiqué Karen Donfried, présidente du German Marshall Fund.

"Il est important que l'attention politique et publique se tourne encore plus vers la cyber-sécurité", a de son côté déclaré une porte-parole du DGAP.

Plusieurs élections sont prévues ces prochains mois en Europe, dont celles du Parlement européen en mai, et la présidentielle en Ukraine le mois prochain. D'autres scrutins auront lieu en Estonie, Finlande, et Slovaquie.