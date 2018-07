Encore un bug sur les réseaux sociaux: après Snapchat, c'est Messenger qui est victime d'une panne

Vous êtes plusieurs à nous avoir contacté via le bouton orange Alertez-nous pour nous signaler une nouvelle panne du réseau social Facebook. "Plus aucun moyen d'utiliser Messenger depuis ce matin. Suis-je la seule ?", s'inquiète Julie.

Comme elle, d'autres lecteurs se retrouvent dans l'incapacité de se connecter au service de messagerie. "J'ai dû télécharger leur deuxième application 'Messenger Lite' qui elle, fonctionne mais qui n'est pas aussi complète", nous écrit l'un d'entre eux.

En effet, selon le site DownDetector, qui analyse les problèmes sur les principaux réseaux, il y a eu un pic d'incidents chez les utilisateurs de Messenger à partir de ce vendredi aux alentours de 10 h.

Comme le renseigne ce site spécialisé, cette panne touche des utilisateurs de plusieurs pays dans le monde. En France, en Belgique mais aussi au Brésil, des incidents ont été enregistrés.





Bientôt un retour à la normale ?



Contacté par Le HuffPost, l'équipe du réseau social n'a pas expliqué l'origine de cette panne. Elle travaille actuellement "pour que les choses reviennent à la normale aussi vite que possible".

Ce mercredi, c'était l'application Snapchat qui rencontrait des problèmes. L'application semblait se lancer avant de se fermer. Le service technique de l'application, très prisée chez les plus jeunes, s'est exprimé sur Twitter. "Nous savons que de nombreux utilisateurs de Snapchat font face à des arrêts de l'application. Nous sommes à la recherche de la cause et travaillons pour trouver une solution".