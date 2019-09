Equateur: enquête après la publication sur internet de données de tous les habitants

(Belga) L'Equateur a annoncé l'ouverture d'une enquête après la publication sur internet de données personnelles concernant la quasi totalité de sa population sur internet, soit 17 millions d'habitants, révélée par une entreprise de sécurité informatique.

"C'est une question très sensible, c'est une importante préoccupation pour tout le gouvernement et l'Etat", a déclaré lors d'une conférence de presse la ministre de l'Intérieur, Maria Paula Romo, qui a annoncé l'ouverture d'une enquête qui "permettra, dans les prochaines heures, d'établir avec clarté qui sont les responsables". La société de sécurité informatique vpnMentor a indiqué avoir découvert sur un cloud non protégé de Amazone les noms, données financières, contacts et informations civiles de quelque 17,3 millions d'Equatoriens, dont 6,7 millions d'enfants. Selon la société, l'accès au serveur, administré par la société équatorienne Novaestrat, a été restreint après l'intervention de l'équipe de sécurité informatique d'urgence du pays. "Nous travaillons sur le sujet avec les différentes institutions concernées, non seulement celles qui ont eu leurs données dérobées, mais également les différentes institutions qui sont en charge des questions de sécurité", a précisé la ministre. "J'espère également que dans les heures qui viennent, le ministre des Télécommunications (Andres Michelena) pourra approfondir la question en apportant des informations techniques sur la protection des données", a-t-elle ajouté. (Belga)