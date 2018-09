Et si vous ajoutiez votre odeur préférée pour vous lever le matin ? On a testé le Sensorwake, un réveil français plutôt original

Un réveil qui diffuse un parfum en plus d'une mélodie "motivante" et d'une lumière "dynamique": gadget ou vraie innovation ?

Pour beaucoup d'entre nous, sans doute la majorité, le moment où le réveil sonne le matin est l'un des plus désagréables de la journée. C'est le mal nécessaire de notre société moderne, où la vie est réglée par des horaires de travail ou d'école.

Un jeune entrepreneur français s'est donc dit il y a quelques années qu'ajouter la diffusion d'une odeur au moment fatidique pourrait adoucir la chose. La start-up Bescent était née et quelques levées de fonds plus tard, notamment via Indiegogo, le Sensorwake voyait le jour.





Une version qui touche trois sens

Une nouvelle version (Sensorwake Trio, 99€) a fait un détour par la rédaction de RTL info, ou plutôt par la table de nuit de votre humble serviteur.

S'il s'appelle trio, c'est parce que lors du réveil, ces trois actions se succèdent :

il diffuse un parfum (au choix parmi 16 senteurs presque poétique: cappuccino, bord de mer, orée des bois, jasmin, etc)

il émet une lumière blanche de manière "dynamique" (clignotement léger) pour que vos yeux soient prévenus du réveil imminent

il joue une des cinq mélodies "motivantes" (rien de transcendant, cependant)

Un simple réveil, finalement

Le Sensorwake Trio est plutôt élégant avec une partie en bois encerclant l'heure. Le réveil en lui-même est assez peu encombrant et se configure avec des touches tactiles, ce qui n'est pas forcément pratique selon nous, surtout pour trouver les boutons dans le noir.

Le réveil est très simple à l'usage, et c'est une qualité. Il n'est pas connecté et n'est finalement qu'un simple réveil équipé d'un diffuseur de parfum. Il y a forcément une alarme à configurer avec peu d'options (heure et mélodie), une fonction snooze classique qui va relancer l'alarme 10 minutes plus tard, un mode nuit qui éteint l'affichage de l'heure (on vous le conseille si le réveil est orienté dans votre direction sur la table de nuit). Et c'est tout.

Comment ça marche ?

Rentrons dans le vif du sujet: le parfum. Les capsules odorantes (des petites billes imprégnées) doivent être insérées sur le dessus du réveil, et il y a un autocollant permettant de savoir de quel parfum il s'agit. Elles sont ventilées discrètement lors du réveil: il n'y a donc aucune chaleur dégagée. Ces capsules jetables en plastique ont une durée de vie d'un mois et coûtent 5€ pièce.

On s'est réveillé durant une semaine avec le Sensorwake Trio, avec une capsule de menthe. En effet, ça sent la menthe lors du réveil, et on entend légèrement le bruit du ventilateur. L'odeur pourrait être plus forte, selon nous: de l'autre côté du lit, on peut à peine la sentir. Il est bien entendu difficile de dire si l'odeur de menthe a eu la moindre influence sur notre réveil...





Conclusion

Est-il plus facile de se lever avec une odeur de menthe ou de café ? Tout ceci est très subjectif, finalement.

Certains – dont je fais partie - ont le sommeil léger le matin, et un petit oiseau les réveille. Un tel dispositif n'est sans doute pas nécessaire, même si l'odeur du café, pour certains, devrait les mettre de bonne humeur, ou leur donner l'envie de se lever.

En revanche, ceux qui ont l'impression d'être tirés du fond de leur lit, en plein rêve, tous les matins vers 6h30, devraient essayer le Sensorwake. Qui sait si l'alliance d'un halo lumineux, d'une mélodie matinale et d'une odeur de café ne pourrait pas adoucir leur réveil ?