Examens à distance: l'ULiège renforce sa plateforme e-Campus après un "faux départ" lundi

(Belga) L'Université de Liège (ULiège) va renforcer sa plateforme informatique pour les examens à distance (e-Campus) après une importante panne de serveur survenue ce lundi matin, au premier jour d'une session inédite en pleine crise sanitaire du coronavirus. La douzaine d'interrogations qui devaient avoir lieu ont été reportées à une date ultérieure.

À 09h00 tapantes ce lundi matin, quelque 1.400 étudiants de plusieurs facultés de l'Université de Liège ont tenté de se connecter à la plateforme e-Campus afin de passer leur premier examen en ligne, mais en vain. Pour cause: le serveur informatique a planté. "Cette défaillance du serveur est liée au grand nombre de connexions simultanées", a fait savoir l'ULiège dans un communiqué publié dans l'après-midi. Des tests à blanc simulant les conditions d'examens avaient pourtant été effectués ces deux dernières semaines, mais "ils n'ont pas permis de mettre en évidence le problème survenu ce matin", a souligné l'institution. Ce n'est qu'en fin de matinée que la panne a pu être réparée. "Après l'intervention des services informatiques de l'ULiège, la plateforme e-Campus est maintenant relancée et les capacités du serveur vont être à nouveau renforcées", assure l'Université. "Disons qu'il s'agit d'un faux départ. Au premier jour de l'enseignement à distance, on avait aussi dû faire face à un couac technique. Espérons que la suite de la session se déroule dans les meilleures conditions", a déclaré le responsable relations presse de l'Université de Liège, Didier Moreau. Les étudiants concernés, qui sont restés de longues minutes sans pouvoir se connecter et sans trop savoir que faire, ont finalement été avertis par intranet qu'il s'agissait d'une panne générale. "Beaucoup ont eu le réflexe de contacter le numéro d'appels mis en place par l'Université mais il s'est retrouvé saturé", a indiqué le vice-recteur à la vie étudiante, Rudi Cloots. "Les examens qui n'ont pas pu se tenir sont ou vont rapidement être re-planifiés", a encore indiqué l'Université, qui dit regretter cet incident qui intervient "au début d'une session impliquant un effort collectif inédit, tant de ses étudiants que de ses enseignants". Les examens prévus ce lundi après-midi ont, eux, été maintenus. "Et jusqu'à présent, tout se passe bien", s'est réjoui M. Moreau. (Belga)