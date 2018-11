Le service Facebook rétabli après une brève panne dans une partie du monde

L'accès à Facebook, le plus grand réseau social du monde, était rétabli après des difficultés en Amérique du Nord et en Amérique latine aux alentours de 18H00 GMT lundi.

Interrogé sur les raisons de cette panné temporaire, Facebook --qui compte plus de 2,25 milliards d'utilisateurs dans le monde-- n'a pas immédiatement donné suite.

Sur la côte Est des Etats-Unis comme du Canada mais aussi à Los Angeles ou en Amérique du Sud, en Uruguay par exemple, un message d'erreur s'est affiché pendant quelques minutes quand on tentait de se connecter au site.

"Désolé quelque chose ne fonctionne pas. Nous y travaillons et nous allons le réparer le plus vite possible", pouvait-on lire en tentant de se rendre sur le réseau social.

En France métropolitaine, le site semble avoir été épargné par la panne.

La baisse du cours de Facebook s'est accentuée à Wall Street pendant l'incident.