Facebook en panne dans une partie du monde

Facebook, le plus grand réseau social du monde, connaissait mardi des difficultés d'accès, selon le compte Twitter du site. Instagram, l'application de partage de photos détenue par Facebook, a de son côté également annoncé rencontrer des difficultés techniques. "Nous savons que certaines personnes ont des problèmes pour accéder à la famille d'applis de Facebook. Nous travaillons à la résolution de ce problème aussi rapidement que possible", a fait savoir dans un tweet Facebook, qui compte plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde entier.

Le 12 novembre, Facebok était déjà tombé en panne brièvement en Amérique du nord et du sud.