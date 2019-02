Facebook: possible d'effacer certaines données personnelles "cette année"

(Belga) Il sera être possible d'effacer certaines données personnelles collectées par Facebook dans le courant de cette année, a indiqué le réseau social, critiqué pour sa gestion jugée opaque des données de ses utilisateurs.

Cette fonctionnalité, annoncée en mai 2018, sera disponible "plus tard cette année", a promis le directeur financier du groupe, David Wehner, mardi lors d'une conférence sur la technologie. Les utilisateurs de Facebook pourront voir quelles applications et quels sites ont envoyé des données au réseau social, pourront les effacer de leur compte et empêcher Facebook de les stocker. Le PDG Mark Zuckerberg avait écrit l'an dernier en annonçant cette fonctionnalité que les utilisateurs seraient en mesure de "nettoyer (leur) historique à tout moment". Ils pourront effacer quels sites ils ont visité, sur quels liens ils ont cliqué etc... Dans de nombreux cas, ces sites et applications contiennent des outils mis au point par Facebook pour récupérer l'activité des usagers. (Belga)