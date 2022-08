Facebook victime d'un bug: les messages adressés aux stars apparaissent dans les fils d'actu

Vous êtes nombreux à nous avoir relayé via notre bouton orange Alertez-nous un bug présent sur Facebook depuis ce mercredi matin. Les personnes qui suivent les comptes de célébrités ou entreprises voient apparaitre dans leur fil d'actualité les messages que des utilisateurs lambda leur envoient.



Le site Down Detector, qui répertorie les différentes pannes qui touchent l'internet, a reçu des milliers de signalements.

Pour les utilisateurs de Facebook qui suivent beaucoup de comptes de célébrités, leur fil d'actualité se résume à ces bugs. Les autres n'en ont pas conscience.

Conséquence de ce bug : les publications humoristiques ou intéressées se multiplient. Certains ont compris qu'un post sur le mur d'une célébrité sera en effet visible par tous ses abonnés et en profitent.



La société mère Meta a déclaré dans un communiqué à l'agence de presse néerlandaise ANP : "Nous sommes conscients que certains utilisateurs rencontrent des problèmes avec leur flux Facebook. Nous travaillons actuellement dur pour résoudre ces problèmes dès que possible et nous nous excusons pour la gêne occasionnée".