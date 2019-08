Le parc d'attractions Walibi propose à ses visiteurs d'affronter les champions du jeu Fortnite durant le week-end. Un jeu vidéo qui a sa propre Coupe du monde. Elle s'est déroulée fin juillet à New York et a attiré deux millions et demi de spectateurs. Le gagnant, un adolescent américain de 16 ans, a remporté 3 millions de dollars. Une somme équivalente à ce que reçoit le vainqueur de Wimbledon en tennis. Les meilleurs joueurs sont devenus de véritables stars aujourd'hui.

Il est 15h à Wavre ce samedi. Le moment tant attendu est arrivé: l'ouverture des portes de l'événement Fortnite au public. Plusieurs centaines de jeunes passionnés se glissent dans la file. Tous sont dans l'attente de pouvoir rencontrer les plus gros joueurs en Belgique et de les affronter en direct derrière leur écran. Les plus chanceux repartent même avec une photo dédicacée.

Trois grands joueurs belges sont présents à l'événement. Tous sont connus sur Youtube et pour leur participation à des événements internationaux. Pour eux, ce jeu relève avant tout d'une passion mais pas seulement... "C'est vraiment un univers que j'affectionne beaucoup, notamment pour la stratégie", explique Evan Depauw alias "DRG" au micro de nos journalistes Laura Van Lerberghe et Maxime Simon. "Il y a de la stratégie à avoir, qui permet de démarquer les meilleurs joueurs des personnes moins bonnes", précise Howard Castiaux alias "Noward". Klaivert Dervishi alias "Teeqzy" indique aussi aimer le jeu pour ses "mises à jour constantes" et son côté rassembleur: "Que ce soit sur PC, PlayStation, Xbox ou smartphone, tout le monde peut jouer ensemble".

Au total, ce jeu attire 250 millions de joueurs dans le monde. L'objectif: éliminer l'adversaire et être le dernier survivant. Un jeu entièrement gratuit qui attire les jeunes avec une moyenne d'âge de 13 ans.

Cet événement se poursuivra le 30 août prochain dans le parc d'attractions. Deux soirées qui permettront donc aux joueurs d'être peut-être qualifiés pour le dernier championnat d'Europe en trio...