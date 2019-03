Fusion Gemalto/Thales: feu vert sous condition de la justice américaine

(Belga) Le ministère américain de la Justice demande la vente par le français Thales de son activité "modules de sécurité" (GP HSM) pour approuver le rachat du franco-néerlandais Gemalto, a annoncé le ministère jeudi.

Le ministère, qui exerce la fonction d'autorité de la concurrence, estime en effet que le rapprochement pose des problèmes de concurrence aux Etats-Unis sur le marché des "General Purpose Hardware Security Modules" (GP HSM), car les deux groupes y "représentent 66% des ventes" de ces produits, selon un communiqué. Ces appareils servent à renforcer la sécurité informatique, via le cryptage des données. "Sans cette cession, le rachat proposé pourrait entraîner des hausses de prix, une baisse de qualité, un ralentissement de l'innovation et un moindre choix", argumente le ministère américain. En octobre, les deux groupes avaient indiqué "discuter avec certaines autorités de concurrence de mesures correctives pour répondre à leurs préoccupations relatives au marché" des GP HSM, repoussant du même coup la finalisation de l'opération au premier trimestre 2019. L'opération valorise Gemalto, fabricant franco-néerlandais de cartes à puces et spécialiste de sécurité numérique, à environ 4,8 milliards d'euros. Thales veut constituer avec Gemalto un géant mondial du traitement et de la protection des données. (Belga)