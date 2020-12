Google a connu une panne massive dans le monde: l'ensemble de ses services impactés

"Gros crash depuis 30 minutes", nous écrivait Antoine peu après 13h. Comme lui, vous êtes nombreux à nous avoir signalé qu'il vous était impossible de consulter vos mails sur Gmail ou de vous rendre sur YouTube ce matin. Google a connu une panne généralisée sur l'ensemble de ses produits peu après 12h.

La panne a commencé à être signalée par des internautes de plusieurs grandes zones géographiques vers 12H50 heure belge selon le site spécialisé Downdetector, tandis que les messages estampillés #GoogleDown se multipliaient, sur Twitter notamment.

Google a alors indiqué sur son tableau de bord accessible en ligne que tous ses services étaient concernés et ce, pour "la majorité des utilisateurs".



A 13H31 (heure belge) toutefois, le géant américain signalait que ses services avaient déjà été restaurés pour "certains utilisateurs" et que "le problème devrait être prochainement résolu pour l'ensemble des utilisateurs".



Tous les principaux services de Google semblent avoir été touchés, dont Gmail, Google Maps, Google Drive, YouTube.



La panne ne semblait cependant pas totale car certains utilisateurs de Google ont pu avoir accès à certains services même au plus fort de la panne.



Outre son célèbre moteur de recherches, Google offre une multitude de services, allant de la messagerie au partage de vidéos en passant par des plans et cartes, du stockage de photos ou de documents, des jeux, etc.

