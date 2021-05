Google et Samsung se rapprochent de manière étonnante, pour mieux concurrencer Apple sur un marché bien particulier

Google et Samsung ont annoncé mardi le développement d'une plateforme commune pour les montres et autres objets connectés à porter, une initiative destinée à mieux tenir tête au leader sur ce marché, Apple. Une annonce étonnante tandis que Google vient d'officialiser le rachat de Fitbit, troisième acteur important des montres 'santé'...

C'est le semaine de Google ! Sa conférence annuelle des développeurs Google I/O (qui se tenait en ligne, une fois de plus) est toujours l'occasion de dévoiler des nouveautés logicielles importants, des améliorations des nombreux services proposés par le géant californien du web. En 2021, une information importante a été confirmée: le rapprochement avec Samsung, un autre géant, sud-coréen quant à lui, et qui est surtout doué pour fabriquer de l'électronique grand public. Un rapprochement qui concerne les objets connectés, plus particulièrement les montres (smartwatch).

Ce partenariat signifie que Samsung utilisera le logiciel d'exploitation de Google, Wear OS, pour ses prochaines montres Galaxy, au lieu de son propre système Tizen. "Nous combinons le meilleur de Wear et Tizen dans une plateforme unique", a souligné Bjorn Kilburn, directeur du projet Google Wear. "En travaillant ensemble, nous avons pu tirer parti des atouts de chacun et les combiner dans une solution offrant des performances plus rapides, une autonomie de batterie plus longue et davantage d'applications", a-t-il ajouté.

Dans un communiqué à part, le vice-président de Samsung, Janghyun Yoon, a justifié le partenariat avec Google en soulignant que l'entreprise sud-coréenne était "à la recherche permanente de nouvelles façons de répondre aux besoins des consommateurs".

Et Fitbit, dans l'histoire ?

La nouvelle plateforme créera ainsi un écosystème qui pourra concurrencer plus directement celui d'Apple, depuis longtemps numéro un sur le segment des montres connectées avec un tiers du marché, peu de temps après l'acquisition par Google de Fitbit, spécialiste des objets connectés pour le sport.

Je trouve justement ça assez étrange, car Fitbit fait tourner ses montres sous un troisième OS, FitbitOS, assez bien développé au fil des années lui aussi (on peut même payer avec à un terminal sans contact en Belgique). Que va devenir Fitbit dans l'histoire ?

Wear OS et Tizen vont "fusionner", dirait-on. Quelle pourrait être la place d'une troisième interface dans ce mariage? Difficile de savoir ce que Google a derrière la tête...

D'autres grandes avancées

Lors de sa conférence des développeurs, qui se tenait en ligne pour la deuxième année consécutive en raison de la pandémie, Google a aussi dévoilé une série d'améliorations et de mises à jour de plusieurs systèmes, de Google Maps, son application de cartographie, à son moteur de recherche ou encore son service de gestion des photos.

L'entreprise a ainsi présenté une version test d'Android 12, son système d'exploitation qui fait fonctionner quelque trois milliards de téléphones mobiles dans le monde, dotée de nouveaux outils de contrôle de la vie privée et de personnalisation.

Le géant de la tech a également dévoilé son nouveau campus dédié à l'intelligence artificielle à Santa Barbara, en Californie, où seront menées des recherches sur l'informatique quantique.

Le patron de l'entreprise, Sundar Pichai, a par ailleurs mis en avant les initiatives du groupe liées à la lutte contre la crise climatique, avec notamment un centre de données fonctionnant à l'énergie géothermique dans le Nevada.

"Nous devons aller au-delà de l'éolien et du solaire" et recourir à la géothermie pour atteindre les objectifs de développement durable, a souligné M. Pichai.