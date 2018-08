HTC sur la bonne voie: son U12+ n'a qu'un seul défaut, il aime trop les traces de doigts

Cher mais réussi: c'est ce qu'on peut conclure du dernier 'flaghip' du constructeur taïwanais. Pas de quoi inquiéter les ténors du marché Android que sont Samsung et Huawei, mais HTC a désormais de bons arguments, surtout au niveau de la photo, pour communiquer davantage en Belgique. Encore faut-il qu'il le fasse…

On l'a suffisamment dit: l'histoire de HTC est un peu triste. Le constructeur taïwanais, qui a permis à Android d'exister durant ses premières années face à l'iPhone, a connu ce que connaissent tous les leaders: une position dominante que l'on croit acquise, de grandes difficultés à s'adapter aux changements très rapides du marché.

Il faut dire que l'armada chinoise, Huawei en tête, a fait chuter les prix en envahissant l'Europe. Seul Apple et Samsung ont survécu et gagnent de l'argent. Tous les autres essaient mais doivent faire d'énormes efforts de communication et de marketing pour atteindre des parts de marché qui ne leur permettent pas de repasser dans le vert.

HTC est l'une des victimes, mais Sony, LG, Motorola, Wiko ou Alcatel mènent le même combat. Pourtant, ses marques font généralement du bon boulot.

Une recette enfin aboutie pour le U12+: cher mais réussi

Si les modèles haut-de-gamme précédents souffraient tous d'un petit défaut les empêchant, à nos yeux, de faire vraiment concurrence aux ténors, ce n'est plus le cas du U12+ de HTC, sorti il y a quelques semaines. Le smartphone nous a convaincus après deux semaines d'utilisation, surtout au niveau de la finition et des photos. Le constructeur taïwanais semble sur la bonne voie, même s'il a un sacré travail de marketing qui l'attend en Belgique pour convaincre les clients de lui refaire confiance…

Comme tous les flagships taïwanais, le U12+ est cher: 799€. La fiche technique est à l'avenant: écran très haute définition (2880 x 1440 pixels), puce Snapdragon 845 à la puissance illimitée, 6 GB de RAM, appareil photo à double capteur performant, étanchéité totale. On tique un peu tout de même sur les 64 GB de stockage interne (on attend plutôt 128 à ce prix-là) et sur l'écran qui n'est pas OLED mais Super LCD (c'est un détail, car il est globalement réussi).

Fidèle à sa tradition, la finition est irréprochable chez HTC. La sensation de solidité est omniprésente. Le look suit les tendances du moment, avec une face arrière en verre brillant qui en jette, mais qui est un aspirateur à traces (doigts, poussières, etc). On l'a déjà constaté sur d'autres modèles 2017 et 2018, mais le U12+ est encore pire. Vivement que la mode change. Il y a heureusement un 'châssis' en métal qui apporte une excellente rigidité.



Des traces de doigts dès la première manipulation...

Deux particularités matérielles

HTC a deux particularités matérielles pour se démarquer. Tout d'abord la fonction 'Edge Sense', qui a gagné des fonctions supplémentaires. A la base, elle servait à lancer une application maison (appareil photo, par exemple) même quand l'appareil est verrouillé, en serrant les bords. Désormais, elle peut servir à l'intérieur de certaines applications: répéter une alarme, basculer entre appareil photo frontal et principal, etc. C'est encore en beta, mais il y a du potentiel si les développeurs d'applications tierces s'y mettent.

L'autre spécificité du U12+, c'est que ses boutons physiques ne le sont pas vraiment. Volume plus ou moins, verrouillage: ce sont des boutons qui ressortent légèrement, mais qui ne s'enfoncent pas. On imagine qu'à la clé, il y a un petit gain de place à l'intérieur. Mais il n'y a aucun avantage pour l'utilisateur, plus perturbé qu'autre chose même après deux semaines d'utilisation. C'est surtout le réglage du volume qui est inutilement compliqué: difficile de savoir à quel point il faut appuyer, et durant combien de temps…



D'étranges boutons "tactiles"

Un appareil photo au top

HTC confirme chaque année sa capacité à intégrer intelligemment des capteurs photos de grande qualité. La preuve: le U12+ s'en sort très bien, même quand les conditions de luminosité ne sont pas terribles. C'est généralement le signe que l'appareil photo va réussir la plupart de ses clichés, et c'est finalement tout ce qu'on lui demande. La présence de deux capteurs permet de jouer sur la profondeur de champs, ce qui est devenu pratiquement la norme cette année.

Sur la face avant, on a droit à deux capteurs aussi. Vos selfies seront plus nets, et dans l'écrasante majorité des cas, ils seront très réussis, comme s'il s'agissait d'une photo 'normale'.

Bref, la partie photo est pratiquement aussi bonne que sur le Huawei P20 Pro, le champion 2018 du smartphone.



Même à l'avant, il y a deux capteurs photos performants

Au niveau logiciel: un peu encombrant

HTC fait partie de ces fabricants qui ajoutent de nombreuses fonctionnalités et applications maison au-dessus d'Android. Il ne le fait pas au point de Samsung, champion toute catégorie, mais l'idée est de fidéliser (enfermer?) le client pour l'inciter à acheter à chaque fois un HTC: que ce soit pour la sauvegarde de données, l'agenda, les contacts, le clavier… tout est 'HTC'. Certains constructeurs, et on les remercie, font confiance à Google: tout est alors transposable d'une marque à l'autre très simplement.

Au-delà de ça, il y a deux autres fonctions installées d'office et qui demandent un tas d'autorisations. Blinkfeed, depuis quelques années, est un écran sur la gauche des écrans d'accueil, qui rassemble un tas d'infos en provenance de votre appareil HTC, de vos réseaux sociaux, de fils d'actualités personnalisables comme News Republic (qui contient des pubs), etc. On imagine que certaines personnes apprécient encore ce genre d'agrégateurs de contenus très diversifiés, mais personnellement, on s'en passerait très volontiers. Il n'est pas obligatoire, ceci dit, et on peut supprimer cet écran.

HTC a également mis au point depuis l'an dernier un genre d'assistant personnel, baptisé 'Sense Companion'. Pas très bien traduit en français, il a cependant l'ambition de vous donner des petites infos personnalisées tout au long de la journée: trafic pour se rendre au travail le matin, activité physique, rendez-vous prévus, etc. Il fournit également un tas de recommandations pour des restaurants, des activités à faire durant le w-e prochain. Un peu trop ambitieux pour être utile, c'est surtout un aspirateur à données personnelles, et on ne sait pas vraiment où elles vont (il y a forcément des sites/partenaires tiers qui en ont besoin pour fournir des infos…). Uniquement pour les fans de HTC qui comptent rester fidèle à la marque à vie, et qui ont envie de le laisser tout savoir…

On comprend que dans le monde très concurrencé des smartphones, il est logique d'essayer de se démarquer en proposant des fonctionnalités inédites. Mais souvent, c'est beaucoup d'efforts pour rien: qui utilise réellement ces options ? Si on devait caricaturer: la majorité des gens utilisent l'appareil photo, les applis de chaque réseau social séparément, Netflix et Spotify pour du contenu, quelques jeux vidéo pour s'amuser et d'autres applications utiles (banque, transport, etc). Le reste est superflu et/ou encombrant.