Huawei met à jour sa série "pro": (artificiellement) plus intelligent, le Mate 20 Pro est équipé d’un capteur d’empreinte intégré à l’écran

Le Mate 20 Pro (999€) est le dernier fleuron de la gamme du constructeur chinois qui a le vent en poupe. Il a tout d’un grand, ce qui est la moindre des choses à ce prix-là, et un petit plus : un capteur d’empreinte situé sous l’écran, permettant de se passer de zone dédiée à l’avant ou à l’arrière… Son petit frère, le Mate 20, fait l’impasse sur cette fonctionnalité (et sur d’autres). Il coûte tout de même 799€. Aperçu avant un test plus complet à venir...

Le géant chinois Huawei, qui ambitionne plus que jamais de devenir le N.1 mondial du smartphone en 2020 (il est N.2 actuellement), a présenté à Londres ce mardi la série Mate 20. Il est l’un de deux flagships annuels (le P20 est sorti au printemps) et traditionnellement, la série Mate est davantage destinée aux professionnels.

Mais à part la compatibilité avec les services Android Enterprise Recommanded (AER) qui facilite son intégration dans le monde du travail, le Mate 20 a tout d’un smartphone haut-de-gamme destiné également au grand public. Car lors de la conférence de presse en grande pompe où se pressait une foule toujours plus dense, Huawei a largement mis en avant les capacités de photographie et d’enregistrement vidéo de ses nouveaux appareils.

En deux mots, grâce aux deux puces (contre une l’an dernier) dédiées à l’intelligence artificielle et intégrée dans la puce maison Kirin 980, le Mate 20 est capable de réussir encore plus de photos en s’adaptant toujours mieux à la scène. Au niveau de la vidéo, il peut repérer en temps réel les sujets humains et désaturer le décor, pour un effet qui sur le papier, à l’air très intéressant.

Il est également possible de scanner des personnes, des objets, pour s'amuser en 3D avec par après. La démo était convaincante, mais on attend de pouvoir la tester...



Le dos 'texturé' du Mate 20 Pro

Toujours trois capteurs, mais avec un grand angle

Ces prouesses en photo/vidéo, le Mate 20 les doit aussi à son nouveau trio de capteurs à l’arrière, toujours signés Leica. A côté de ce qui a fait le succès du P20 Pro sorti il y a peu, il y a cette-fois un objectif grand angle sur le Mate 20 Pro, très pratique pour capturer un champ visuel plus large. En intérieur ou pour une photo de groupe, c’est toujours pratique.

Belle avancée également au niveau du déverrouillage. Il y a un capteur d’empreintes digitale intégré à l’écran : il suffit de poser son pouce dans le bas et le Mate 20 Pro (uniquement lui) est déverrouillé. La version la plus chère prend également en charge le déverrouillage du visage en 3D qui reconnaît un utilisateur dans un délai de 600 ms. Les nouveaux capteurs prennent de la place, d'où la 'notch' imposante.

Un mot également sur la batterie intégrée de 4.200 mAh, qui devrait lui procurer jusqu’à deux jours d’autonomie (ou une très longue journée d’utilisation intensive). Une batterie qui, c’est nouveau chez Huawei, peut se recharger sans-fil (norme Qi 15w, assez rapide, donc) via un chargeur non fourni, et qui peut même servir de batterie externe pour charger un autre smartphone, par exemple. Y compris sans-fil, et c'est une première mondiale...



Une face avant avec une grande encoche pour le déverrouillage "3D"

Fini les traces de doigts ?

Enfin, n’oublions pas le design. Celui-ci s’affine d’année en année chez Huawei, qui n’a plus rien à envier à la concurrence. Après un P20 Pro très réussi, le Mate 20 Pro est encore plus courbé (sur tous les angles). La disposition originale en carré des capteurs et du flash à l’arrière donne un look assez sympa. Sachez que Huawei a utilisé une nouvelle texture pour sa série Mate 20 : l’Hyper Optical Pattern, un truc propre à Huawei. La surface structurée facilite la prise en main du smartphone et est anti-empreinte digitale.

Les tailles d’affichages des Huawei Mate 20 et Mate 20 Pro sont respectivement de 6,53 et 6,39 pouces. A première vue, le contraste et la luminosité maximale sont au top, mais dans cette gamme de prix, c’est normal.

Le Mate 20, avec 4 GB de RAM et 128 GB de stockage interne, coûtera 799€.

Le Mate 20 Pro coûtera lui 999€, et a donc comme avantage le déverrouillage via empreinte sur l’écran et via reconnaissance avancée du visage, 6 GB de RAM, un écran OLED de meilleure qualité, des capteurs photos plus performants, une batterie légèrement plus robuste, la recharge sans-fil.

En Belgique, si vous précommandez les Mate 20, vous recevez la nouvelle montre Huawei Watch GT (sous Android), et même le socle de recharge sans-fil (uniquement Mate 20 Pro).

Pour l’anecdote, sachez que Huawei veut lancer un nouveau format de carte mémoire, baptisé NM card. Il est donc possible d’utiliser un des deux ports SIM pour insérer une carte NM…