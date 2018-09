Huawei se repositionne dans le milieu de gamme: que vaut le Mate 20 Lite à 399€ ?

Le chinois Huawei a renouvelé son milieu de gamme en sortant le Mate 20 Lite. Contrairement à ce que laisse supposer son nom, ce n'est pas vraiment une version allégée du Mate 20 Pro, qui ne sort que le 16 octobre. Mais c'est un appareil sans défaut.

L'automne arrive et après l'iPhone d'Apple, c'est le nouveau flagship de Huawei, N.2 mondial du smartphone derrière Samsung, qui est à l'honneur.

Mais avant le lancement du Mate 20 Pro (le 16 octobre à Londres, nous y serons), c'est une version supposée allégée qui a été commercialisée au préalable par le géant chinois. Supposée car au niveau du matériel (3 capteurs photo assemblés en carré sur le Pro) comme du logiciel (Android 9), on s'attend à très peu de points communs entre les deux appareils.

Vendu 399€, le Mate 20 Lite est le nouveau fer de lance du segment milieu de gamme de Huawei. Sa fiche technique est flatteuse: le nouveau processeur maison Kirin 710 embarquant des puces d'intelligence artificielle, 4 GB de RAM, 64 GB de stockage interne, batterie de 3.750 mAh qui s'avère très performante (deux journées complètes), deux appareils photo à l'arrière et deux à l'avant.

Nous avons essayé le Mate 20 Lite durant deux semaines, et voici nos impressions.





On a aimé

Les performances de l'appareil sont au rendez-vous. Le nouveau processeur, un chipset de 12 nanomètres avec un noyau A73, est 75% plus puissant que la version précédente du milieu de gamme chinois, le noyau A53 du Kirin 653. Résultat: le Mate 20 Lite fait tourner Android 8.1 (avec surcouche EMUI 8.2) en toute fluidité. Impossible de le prendre en défaut au niveau du multitâche (passage rapide d'une application à l'autre). Sur le jeu vidéo, il est aussi très à l'aise, même si vous ne pourrez sans doute pas pousser tous les détails au maximum sur les jeux les plus gourmands.

Le design nous a convaincu dans l'ensemble. Le Mate 20 Lite est très grand, mais la dalle occupe une très grande partie de la face avant, et les bords arrondis sont agréables à l'œil. On n’a donc pas l’impression d’être face à un objet inutilisable. La tendance est toujours au dos en vert brillant (et très salissant), et l'assemblage est très réussi. Légère fantaisie: la bande plus sombre rassemblant les deux objectif et le lecteur d'empreinte. La prise en main est bonne, l'impression de solidité aussi. Le capteur d'empreinte placé à l'arrière, sous les objectifs, se trouve facilement et dégage de la place à l'avant.

L'autonomie est exceptionnelle. Après deux journées complètes d'utilisation, notre exemplaire de test avait encore 10% de réserve. La capacité est de 3.750 mAh, ce qui est bien, mais c'est sans doute l'optimisation logicielle de Huawei qui permet d'en tirer le meilleur.





On a (un peu) moins aimé

Le prix est relativement élevé. A 399€, on se rapproche un peu trop de la référence qualité/prix qu'est OnePlus (le prix de la version 6 a baissé et chez certains marchands chinois – attention aux risques liés à l'importation – on le trouve à 400€). On est également dans la même fourchette de prix que le fameux Pocophone F1 commercialisé par Xiaomi en France et donc facilement accessible pour nous, petits Belges (entre 349€ et 399€).

L'écran de 6,3 pouces est un peu décevant. On est sur du LED IPS en Full HD+ (2240 x 1080 pixels), avec un format 19,5:9. La luminosité et les couleurs par défaut ne sont pas très bien réglées.

La partie photo, comme c'est souvent le cas dès qu'on quitte le haut-de-gamme, ne casse pas la baraque. Il y a pourtant un double capteur à l'arrière comme à l'avant (les selfies sont bien nets), qui ajoutent de la profondeur aux clichés qui en ont besoin (portrait ou autoportrait). L'intelligence artificielle, tant vantée par la marque depuis près d'un an, analyse la scène en permanence et adapte les réglages sur base d'environ 500 scénarios (de la fleur au chien en passant par la forêt et la plage). Le résultat est souvent saturé au niveau des couleurs. Toutes vos photos ont de la gueule, mais c'est un peu de la poudre aux yeux.

La partie audio un peu faiblarde au niveau de la puissance de sortie du casque (il y a encore un mini-jack). De plus, il n'y a qu'un seul petit haut-parleur, donc pas de stéréo. Mais dans cette gamme de prix, c'est plutôt normal.





Conclusion

Vous ne risquez rien en achetant le Mate 20 Lite de Huawei, un smartphone sans défaut. Si vous avez un budget maximum de 399€ et que vous aimez les très grands écrans, c'est une bonne option à envisager. Vous ne serez pas déçu.

Dans cette gamme de prix, cependant, vous pouvez espérer profiter d'une bonne affaire, d'un flagship de 2017 en promotion, par exemple, avec un peu plus d'originalité ou des particularités haut-de-gamme.

Notez aussi l'arrivée imminente du Samsung Galaxy A7 à 349€, avec trois capteurs photo à l'arrière. Nous vous en parlerons en temps voulu pour voir où il se situe par rapport au Mate 20 Lite.