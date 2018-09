Il est désormais possible de suivre les trains en circulation en temps réel

(Belga) La SNCB, l'opérateur du rail belge, a lancé mardi une carte à consulter en ligne, sur laquelle la situation des trains en circulation peut être suivie en temps réel. Le nouvel outil est baptisé "Train Map", et est accessible sur ordinateur ou smartphone, notamment via un lien sur le site de la SNCB. Sur une carte du territoire belge, on y aperçoit chaque train en mouvement, avec pour chaque convoi la possibilité via un simple clic d'avoir un aperçu détaillé de son itinéraire planifié ainsi que de son horaire "attendu", tenant compte des retards en train de se former.

"Les voyageurs peuvent localiser leur train à tout moment et consulter les informations à leur attention", note la SNCB, qui rappelle que l'information au voyageur fait partie de ses priorités. "Train Map permet au voyageur de zoomer sur un trajet spécifique et d'afficher l'itinéraire du train par rapport à des points reconnaissables tels que des voies navigables ou des autoroutes. (...) Les voyageurs peuvent effectuer une recherche sur l'itinéraire, le type de train, la gare ou le numéro de train". Le nouvel outil est appelé à évoluer, avec l'ajout de nouvelles sources d'informations (géolocalisation, etc). (Belga)