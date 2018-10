Inondations dans l'Aude: Météo-France bientôt doté d'un nouveau "supercalculateur"

Météo-France sera bientôt doté d'un "supercalculateur" supplémentaire qui lui permettra de mieux prévoir l'intensité des intempéries, ont annoncé mardi la ministre de la Justice et la ministre auprès du ministre de l'Intérieur, au lendemain des inondations meurtrières dans l'Aude.

"Au regard de ce qui s'est passé, l'Etat a pris la décision de financer un supercalculateur pour Météo France qui sera disponible d'ici un an et demi environ", a indiqué la garde des Sceaux Nicole Belloubet sur CNews, au sujet de cet outil "qui mobilisera plusieurs millions d'euros".

Sans entrer dans les détails de son fonctionnement, elle a expliqué qu'il permettrait d'"affiner les estimations, les prévisions qui peuvent être faites".

Ce supercalculateur va "permettre de mieux calculer l'intensité des pluies de manière infra-départementale", a de son côté précisé Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, sur RTL.

Dans l'Aude, un début de polémique est né lundi, certains habitants se plaignant d'avoir été mal informés de l'intensité à venir des orages. Météo-France avait déclenché l'alerte rouge à 06H00.

Mais le Premier ministre Edouard Philippe, qui s'est rendu sur place, a estimé que cet épisode météorologique était "par lui-même imprévisible".

Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Frédéric de Lanouvelle, a, lui, évoqué "une fragilité" dans le système de vigilance de Météo-France "au niveau de la vigilance orange qui est très souvent utilisée et quand il y a un vrai problème, les gens n'en tiennent plus compte".

Météo France dispose déjà de supercalculateurs. Dans l'un d'eux, que l'AFP avait pu observer l'an dernier au Centre national de Météo-France à Toulouse, sont rentrées des images satellitaires et d'autres données pour restituer un état de l'atmosphère à un moment donné. Ce supercalculateur utilise un algorithme remis à jour tous les six mois et des modèles de simulation prédéfinis.