Internet: 40% des abonnés raccordés au très haut débit fin mars

Environ 40% des abonnés internet en France avaient été raccordés au très haut débit fin mars, contre 34% un an plus tôt, selon le rapport trimestriel sur le sujet du régulateur du secteur, l'Arcep, publié jeudi.

Le premier trimestre "confirme la progression record du nombre d'abonnements et du déploiement de la fibre (FttH) observée en 2019" malgré les premiers effets de la crise sanitaire et la première quinzaine de confinement en mars, observe l'Arcep, qui dénombre 600.000 personnes supplémentaires raccordées au très haut débit dans ce début d'année.

Ce sont désormais 12 millions de Français qui bénéficient d'un accès internet à très haut débit, soit 40% des abonnés en France. La fibre optique de bout en bout "porte l'intégralité de la croissance" et représentait fin mars près des deux tiers (64%) des abonnements très haut débit, soit 7,7 millions de lignes, selon l'Arcep. Presque 20 millions de locaux sont maintenant éligibles aux offres FttH, soit une hausse de 35% en un an, souligne encore le régulateur.

Alors que le confinement a mis sous tension les réseaux et gêné les opérateurs dans le déploiement du très haut débit, en vidant notamment la trésorerie des sous-traitants, l'Arcep répète qu'elle "sera attentive aux efforts des opérateurs pour atteindre leurs objectifs".

A titre d'exemple, Orange a rendu raccordables 63% des locaux des communes sur lesquelles il s'est engagé, et SFR 68%.

Le gouvernement, via le ministre du Logement et de la Ville Julien Denormandie et le secrétaire d’État au numérique Cédric O, a érigé ces dernières semaines la réduction de la fracture numérique en chantier prioritaire, y voyant un outil contre la crise économique.