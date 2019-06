iTunes est mort, vive Apple Music et Apple TV

Fin d'une époque: Apple a acté lundi la fin logique de son célèbre iTunes, son logiciel multimédia rendu superflu par ses autres applications de musique ou de vidéo axées sur le streaming, comme Music et TV.

"L'avenir d'iTunes n'est pas une +app+" mais trois": Apple Music, Apple Podcasts et Apple TV, a dit lundi Craig Federighi, responsable "logiciels" du groupe lors de la conférence annuelle des développeurs Apple à San Jose en Californie.

Le logiciel, pré-installé dans ses ordinateurs Mac mais aussi téléchargeable dans un PC, "est remplacé par trois nouvelles +applis+ qui simplifient beaucoup et améliorent la façon dont les usagers Mac découvrent et profitent de leur musique, films, séries et podcasts préférés", a explicité la firme dans un communiqué.

Cette fin était prévisible: iTunes ne subsistait guère plus que sur les Mac car les iPhone ou iPad disposaient déjà des applications Music, Podcasts et TV.

Dévoilé en 2001, iTunes permet de lire chansons, films, séries, podcasts et de classer ses morceaux en créant des listes de lecture par exemple, le tout en synchronisant depuis son ordinateur les contenus sur les différents appareils de la marque à la pomme, iPod, iPhone, iPad.

Sur la boutique en ligne iTunes Store, l'usager pouvait acheter et télécharger, à l'unité, chansons ou albums, ou louer ou acheter films ou séries, un modèle innovant à l'époque mais rendu en partie obsolète aujourd'hui par le triomphe du streaming sur abonnement, dans lequel Apple a fini par se lancer aussi, avec Apple Music et Apple TV.

Pour beaucoup, le lecteur mp3 iPod et l'iTunes Store avaient puissamment bousculé le monde de la musique en popularisant le téléchargement légal, à l'époque où les sites comme Napster permettaient de télécharger films et chansons sans payer un centime.

Au moment où les ventes d'iPhone patinent, Apple a ainsi confirmé lundi sa volonté de miser sur les services, dont les applications --notamment de streaming-- sont une pierre angulaire.

Apple a annoncé récemment le lifting complet d'Apple TV, qui proposera d'ici quelques mois un abonnement à de la vidéo en streaming, avec des contenus originaux, en plus des achats et locations à la pièce.

Le groupe a aussi annoncé la dernière version de son système d'exploitation mobile -iOS13- offrant notamment de nouvelles fonctionnalités destinées à préserver la vie privée des usagers.