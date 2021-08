Jeux vidéo: le chinois Tencent étend ses restrictions pour les mineurs

Le géant chinois de l'internet Tencent a annoncé mercredi qu'il allait étendre à l'ensemble de ses jeux vidéo la limite d'une heure de jeu par jour pour les mineurs, afin de lutter contre l'addiction des adolescents.

En pleine reprise en main par Pékin des géants du numérique, la presse d'Etat avait estimé début août que les jeux vidéo étaient devenus "un opium mental" pour les jeunes.

Et le secteur s'était mis à craindre un nouveau tour de vis réglementaire des autorités.

L'article épinglait en particulier Tencent et son populaire jeu vidéo "Honor of Kings", qui compte en Chine plus de 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens.

Sous pression, le groupe, qui imposait déjà en Chine des limitations de temps de jeu et la reconnaissance faciale pour empêcher les moins de 18 ans de jouer la nuit, a encore durci les règles.

Le temps de jeu sur "Honor of Kings" est depuis limité à une heure par jour pour les mineurs et deux heures maximum pendant les vacances scolaires.

Mercredi lors de la publication de ses résultats trimestriels, le groupe a annoncé que cette mesure serait étendue "progressivement" à l'ensemble de ses jeux.

Le calendrier n'a pas été précisé.

Lors du trimestre écoulé, les jeux vidéo ont une nouvelle fois représenté pour Tencent sa plus grosse source de revenus (43 milliards de yuans soit 5,6 milliards d'euros), en hausse de 12% sur un an.

Dans son communiqué de résultats, Tencent ne fait aucune référence au durcissement réglementaire qui touche en Chine le secteur du numérique.

Mais sur la période avril-juin, son bénéfice net s'affiche en repli de 11% par rapport au premier trimestre, à 42,58 milliards de yuans. Il est toutefois en hausse de 29% sur un an.

Ces derniers mois, plusieurs géants de l'internet, dont Tencent, ont été épinglés pour des pratiques jusque-là tolérées et largement répandues, en matière de données personnelles, de droits des utilisateurs et de pratiques anticoncurrentielles.

Le régulateur chinois des marchés a ainsi bloqué en juillet au nom de la concurrence la fusion des deux plus grandes plateformes de jeux vidéo en ligne de Chine, Huya et Douyu, dont Tencent est actionnaire.

Un revers pour le numéro un mondial, qui espérait prendre le contrôle de la nouvelle entité et asseoir son emprise sur le secteur du jeu vidéo. Huya et Douyu combinés représentent 80 à 90% de part de marché, selon les analystes.

Tencent, par ailleurs acteur majeur de l'écoute de musique en ligne, a également été contraint de renoncer à ses droits exclusifs sur des titres, là aussi au nom de la concurrence.