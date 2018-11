L'application 'galerie photo' la plus pratique permet désormais de commander directement ses albums: que vaut la fonction 'livre photo' de Google ?

Le géant du web vient d'ajouter une ligne à sa longue liste de services/produits: le Photo Book, ou 'livre photo' en français. Gros avantage: si vous utilisez l'application Google Photos, ça ne vous prendra que quelques minutes pour finaliser la commande. Il y a cependant des choses importantes à savoir avant de commander.

L'appareil photo N.1, c'est le smartphone. La tendance ne cesse de se confirmer tandis que les ventes d'appareil compacts se tassent et que les capteurs photos des smartphones s'améliorent, année après année.

Vous l'ignorez sans doute, mais sous Android, le fabricant de votre smartphone ajoute souvent sa propre application de galerie photos, appelée souvent 'galerie'. Leur but est généralement de proposer leur propre système de sauvegarde dans le cloud, qui deviendra vite payante au-delà d'une certaine quantité de données (c'est que font Samsung et Huawei, notamment).

Cette habitude est bien dommageable pour le consommateur, car il existe depuis longtemps l'application "Google Photos" sur Android. Elle est gratuite et agit comme une galerie photo, mais avec toute l'intelligence artificielle de Google (au niveau de la recherche, de la classification, des notifications). Et surtout, le stockage (en haute qualité, pas en qualité d'origine) est illimité et gratuit.

Pratique dans l'absolu (vous ne perdrez plus la moindre photo), et surtout si vous changez de marque sous Android (Samsung, Huawei, Sony, etc): vous installez l'appli sur votre nouveau smartphone, et vous retrouvez toutes vos photos.

Très (trop?) simple…

Dernièrement, Google vient d'ajouter une fonction supplémentaire à son application Photos: la possibilité de confectionner et commander des albums à partir des nombreuses photos présentes (appuyez sur 'livres photo' dans la colonne de gauche).

C'est une démarche assez naturelle: au lieu de télécharger des photos sur un site de commande et d'impression (une opération parfois longue et fastidieuse), il suffit de les sélectionner dans l'application.

Google a volontairement simplifié à l'extrême la procédure, dans le but d'accentuer encore la facilité d'utilisation. Il y a donc peu ou pas d'options pour personnaliser l'album. Vous pouvez mettre un titre et choisir la photo de couverture (et celle du 4e de couverture), ainsi que mettre les photos dans l'ordre de votre choix. C'est tout. Pas de recadrage, pas d'ajout de légende, de texte ou de cadre virtuel.

Point important à garder en tête: même si vous avez l'impression que votre smartphone fait de belles photos, ce n'est pas pour autant qu'elles sont de qualité suffisante pour se retrouver en format papier glacé, 23 x 23 cm. En effet, sur votre écran, tout à l'air net, car il est de petite taille. Mais quand on imprime tout ça, on est parfois déçu. Pour notre test, il s'agissait des meilleurs smartphone de l'année au niveau de la photographie. Et pourtant, il y a quelques photos qui ne sont pas belles à voir: flou, pixellisation, couleurs ternes. Il s'agissait des photos en intérieur (sans flash), ou des photos recadrées/zoomées. Les photos en extérieur étaient parfaitement imprimées, dans la plupart des cas…

Un prix standard

On pensait que la simplicité d'utilisation (peu d'options de personnalisation) cachait un prix moins élevé que la concurrence, mais il n'en est rien. Comptez minimum 12,99€ pour 20 pages pour une couverture souple, au format 18 x 18 cm. Il vous en coûtera 0,49€ par page/photo supplémentaire.

Si vous voulez quelque chose de plus solide, il faut prendre l'unique autre option: la couverture rigide. Le prix de base passe à 22,99€ pour 20 pages au format 23 x 23 cm. Ajoutez 0,69€ par page/photo supplémentaire. Les albums de Google peuvent contenir 100 pages/photos maximum.

On a comparé à smartphoto.be, un acteur important en Belgique, et les prix sont relativement similaires (mais chez eux, on peut personnaliser entièrement l'apparence de l'album).

Le 'livre photo' de Google qui a servi de base à notre test est en couverture rigide et compte 100 pages (donc le prix maximum, à savoir… 78,19€) .

Conclusion

Commander un livre photos n'aura jamais été aussi simple, pour tous ceux qui utilisent l'application Google Photos, diablement pratique (et disponible sur Android comme sur iOS). Vous sélectionnez les photos à rassembler, vous choisissez l'ordre, le titre de l'album et la couverture, et c'est terminé.

On aime cette simplicité extrême, mais certains seront déçus par le manque de personnalisation (pas de légende, pas de recadrage ni d'ajout de dessins ou de contour, etc).

Enfin, gardez bien en tête que vos photos d'intérieur, surtout celles prises dans de faibles conditions lumineuses, seront plus que probablement pixellisées ou floues dans l'album. Ce n'est pas un problème au niveau de Google: nos smartphones ont beau faire des photos de plus en plus belles, celles-ci ne sont pas conçues (tramage, ppi, etc) pour être imprimées. Mieux vaut se limiter aux photos d'extérieur, ou prises avec un solide flash…