L'UE inflige 1,49 milliard d'euros d'amende à Google pour abus de position dominante

(Belga) La Commission européenne a infligé mercredi une nouvelle amende au géant américain de l'internet Google, cette fois de 1,49 milliard d'euros, pour avoir abusé de sa position dominante en matière de publicité en ligne. L'affaire concerne plus précisément sa régie publicitaire AdSense.

Cette sanction financière de 1,49 milliard d'euros est la troisième décidée en moins de deux ans par l'exécutif européen, gardien de la concurrence en Europe. Elle est toutefois bien moins élevée que les deux premières. Dans ce cas précis, concernant AdSense, la Commission reproche à Google d'avoir imposé un certain nombre de clauses restrictives dans les contrats passés avec des sites web tiers (tels des détaillants en lignes ou des journaux) empêchant ainsi ses concurrents de placer leurs publicités contextuelles sur ces sites. "Ces pratiques sont illégales au regard des règles de l'Union européenne en matière de pratiques anticoncurrentielles", a déclaré la commissaire européenne chargée de la Concurrence, Margrethe Vestager, citée dans un communiqué. "Du fait de ce comportement qui a perduré pendant plus de 10 ans, les autres sociétés se sont vu refuser la possibilité d'affronter la concurrence sur la base de leurs mérites (...) et les consommateurs ont été privés des avantages de la concurrence", a-t-elle ajouté. En juillet 2018, le groupe de Mountain View avait été sommé de payer 4,34 milliards d'euros --un record dans l'histoire de la concurrence européenne-- pour avoir abusé de la position dominante d'Android, son système gratuit d'exploitation pour smartphone, afin d'asseoir la suprématie de son service de recherche en ligne. Et un an auparavant, le 27 juin 2017, c'était une amende de 2,42 milliards d'euros pour avoir abusé de sa position dominante dans la recherche en ligne en favorisant son comparateur de prix "Google Shopping" au détriment de services concurrents. Google a fait appel de ces deux décisions devant la Cour européenne de justice à Luxembourg. (Belga)