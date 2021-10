La 5G est là: voici le premier laboratoire de Wallonie

Le premier laboratoire 5G de Wallonie est accessible dès vendredi à Charleroi. Ce nouveau réseau intérieur privé n'a pas besoin des autorisations publiques et donne donc la possibilité aux entreprises de tester le réseau de demain, rapportent L'Echo, La Dernière Heure et La Libre Belgique jeudi.



Ce "5G Lab" d'A6K, qui regroupe des industriels et bénéficie du soutien de Proximus, permet aux entreprises présentes ou intéressées de tester des utilisations, d'expérimenter l'usage de la 5G et de voir si elles pourraient en tirer des avantages. Concrètement, deux antennes ont été installées à l'intérieur du bâtiment de 6.000 mètres carrés. Une antenne au niveau du parking au sous-sol a également été placée afin de permettre la réalisation de tests sur des véhicules.

Que doivent débourser les sociétés pour faire ces tests à Charleroi? "Ce n'est pas une question d'argent. Si les entreprises viennent avec des idées, elles sont les bienvenues", affirme à La Libre Belgique Abd-Samad Habbachi, directeur d'A6K.

Parmi les acteurs intéressés, les sociétés I-Care, Alstom, Multitel ou Sirris ont déjà fait part de leur intention d'utiliser le lab.