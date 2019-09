La BBC mobilise des médias dont l'AFP et des Gafa contre la désinformation

Une dizaine de grands médias internationaux, dont l'AFP, ont rejoint une initiative lancée par la BBC pour lutter contre la désinformation, avec la participation de plusieurs géants du numérique, un projet qui s'ajoute à d'autres tentatives pour juguler ce fléau.

L'AFP a annoncé dans un communiqué publié samedi sa participation à ce projet, aux côtés de l'Union europénne de radiodiffusion, du Financial Times, du réseau de médias First Draft, The Hindu, du Wall Street Journal, de CBC/Radio Canada, de Reuters et du Reuters Institute. Figurent aussi parmi les partenaires évoqués Facebook, Google et Microsoft.

L'Agence France-Presse explique qu'elle "s’investira dans les différents volets du projet, notamment la création d'un système d’alerte entre les organisations partenaires sur les fausses informations les plus dangereuses, qu'elles soient une menace pour la vie des citoyens ou pour les processus démocratiques en période électorale".

L'initiative de la BBC prévoit en outre une campagne en ligne conjointe d'éducation aux médias, un partage d'expérience notamment autour des grandes élections. Il est également question de faciliter l'accès à l'information du public lors d'élections.

Ce nouveau projet vient s'ajouter à de précédentes initiatives pour tenter de juguler la propagation des fausses infos ou "fake news", et auxquelles l'AFP participe également, comme l'International Fact-Checking Network (IFCN) ou l'Initiative pour la fiabilité de l'information (Journalism trust initiative)lancée par RSF.