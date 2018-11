La douane belge pense à l'intelligence artificielle pour lutter contre la drogue à Anvers

(Belga) Face à la multiplication par dix ou presque des quantités de cocaïne saisies annuellement dans le port d'Anvers entre 2013 et 2017, la douane envisage de recourir aux nouvelles technologies pour scanner et analyser les conteneurs. Une étude va être menée à ce sujet par le consortium Imec - Université d'Anvers, indique mercredi le SPF Finances.

"Le consortium Imec-Université d'Anvers, avec l'aide de la Commission européenne va, dans une première phase, élaborer un scénario via une étude de faisabilité technologique à ce sujet. L'objectif principal de cette étude: vérifier s'il est possible techniquement de scanner tous les conteneurs entrant et sortant du port d'Anvers, avec un retard minime, voire nul, dans la chaîne logistique. De plus, l'analyse de la quantité importante d'images scannées serait effectuée par Intelligence Artificielle", explique le SPF Finances. Les résultats de l'enquête de faisabilité sont attendus pour la mi-avril 2019.