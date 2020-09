La guerre des consoles est relancée: combien coûteront et quand sortiront les PlayStation 5 et Xbox Series X?

La guerre des consoles est relancée, avec l'arrivée imminente de la 5e génération de la PlayStation, qui sera précédée d'une nouvelle Xbox.

La PlayStation 5 de Sony, très attendue par la communauté du jeu vidéo, sortira en novembre, juste après la console nouvelle génération de Microsoft, la Xbox Series X, dans un secteur rendu encore plus compétitif par la pandémie.

Lors d'un événement en ligne de présentation de jeux conçus pour la PS5 mercredi, Sony a annoncé que deux versions de sa nouvelle console seraient commercialisées le 12 novembre en Australie, Amérique du Nord, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, au Japon et au Mexique, et une semaine plus tard dans le reste du monde.



Le modèle premium coûtera 500 euros tandis qu'une "édition numérique" destinée aux jeux stockés dans le cloud (informatique à distance) sera vendue à 400 euros.

Une Xbox un peu moins chère



La semaine dernière, Microsoft a dévoilé sa Xbox Series X, qui sera commercialisée le 10 novembre à partir de 500 dollars. Les pré-commandes commenceront dès le 22 septembre.



Microsoft a aussi annoncé pour la même date une plus petite version de sa console, la Xbox S, au prix de 300 dollars.



L'industrie du jeu vidéo a connu une croissance fulgurante à la faveur du confinement, les jeux disponibles dans le cloud et retransmis en direct rencontrant un immense succès (notamment grâce à Google Stadia, voir notre test).



La PlayStation 4, le modèle actuellement commercialisé par Sony, s'est vendue deux fois plus que la Xbox One, mais Microsoft espère bien rattraper son retard sur Sony.