La SNCB vend des tickets Go Unlimited via l'appli Messenger de Facebook

(Belga) La SNCB vend depuis peu des tickets Go Unlimited via l'application Messenger de Facebook, indique l'entreprise ferroviaire lundi, confirmant une information de Het Nieuwsblad et de la Dernière Heure.

Go Unlimited est une formule adressée aux jeunes de moins de 26 ans avec laquelle ils peuvent rouler en train de manière illimitée pendant une semaine (15 euros) ou un mois (25 euros). Depuis peu, ces billets peuvent être acquis via un chatbot sur Facebook Messenger. Le ticket acquis peut être montré à l'accompagnateur de train sur un écran. Le jeune n'a donc pas besoin d'une carte Mobib (qui coûte 5 euros) pour obtenir son ticket, alors qu'elle est nécessaire avec les autres moyens de paiement. "Il s'agit d'un projet pilote mais si cela se déroule bien, nous voulons l'étendre à d'autres tickets", précise un porte-parole de la SNCB. "Nous attendons la fin des vacances d'été." Depuis le début des vacances, 1.500 tickets Go Unlimited ont déjà été cédés via Messenger. L'an dernier, 83.000 billets de ce type avaient été vendus. La SNCB souhaite augmenter le nombre de tickets acquis sur le site web ou l'application. Actuellement, environ 40% des billets sont achetés au guichet ou à l'accompagnateur de train, plus de 50% sur les automates et environ 10% en ligne. L'entreprise souhaite également faciliter l'achat via l'application, notamment en permettant des paiements avec l'application Bancontact. (Belga)