La tendance des smartphones en 2019 est connue: ce sera l'écran pliable, qui a enfin été dévoilé

Samsung a dévoilé un (prototype de) écran de smartphone pliable lors de sa conférence des développeurs à San Francisco, mercredi. Au même moment, Google a précisé qu'Android serait prêt à accueillir les nouvelles fonctionnalités de cette interface. De nombreux constructeurs prétendent être sur le point de commercialiser cette technologie, mais c'est Samsung qui a dégainé le premier. Ce devrait être la grande tendance des smartphones haut-de-gamme en 2019/2020.

L'écran pliable, on en parle depuis de longues années. Et ces derniers mois, de nombreux acteurs (fabricants d'écran et de smartphone) ont dit qu'ils étaient en phase finale de développement.

Mais il a fallu attendre une conférence de Samsung destinée aux développeurs, mercredi soir, pour apercevoir le premier prototype qui sera visiblement commercialisé l'an prochain. Celui-ci était camouflé dans une coque épaisse, et avec une faible lumière, lors de l'évènement du géant coréen.



D'après Samsung, il sera donc très bientôt possible de replier son smartphone pour le déplier avant utilisation. Avec cet 'Infinity Flex Display', l'entreprise affirme "concilier les opposés", à savoir un smartphone compact que l'on peut déplier pour agrandir l'écran.

"Multitâche, visionnage de contenus, navigation Internet, fonctionnement connecté : vous travaillez sans être interrompu tandis que l'écran s'agrandit en se dépliant", illustre le géant sud-coréen. Trois applications actives pourront grâce à cela rester ouvertes en même temps. Cette nouveauté ne sera toutefois pas introduite directement sur un nouveau modèle de smartphone.











Bixby en français

Samsung a par ailleurs profité de sa conférence des développeurs pour dévoiler plusieurs services liés à Bixby, qui seront proposés en cinq langues: anglais britannique, français (enfin), allemand, italien et espagnol.

Dévoilé en avril 2017, cet assistant virtuel et vocal, intégré notamment aux derniers smartphones de la marque, ne parlait jusqu'à présent qu'anglais, coréen et mandarin. Il faudra cependant encore attendre début 2019 pour que les logiciels des produits compatibles soient progressivement adaptés et mis à jour.

Il a également annoncé un changement important dans sa surcouche logicielle, permettant de mieux contrôler les grands smartphones avec une seule main.