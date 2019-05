Lancement de "Find your match", une app belge pour l'organisation de matches amicaux

(Belga) L'application "Find your match, considérée comme le "Tinder du football", a officiellement été lancée vendredi. Cette application belge permet aux clubs de football d'organiser facilement des matches amicaux.

"Find your match met en relation tous les clubs de football du monde pour localiser de façon immédiate les adversaires potentiels pour jouer un match amical en fonction de leurs emplacements à une période précise. Find your match centralise et gère instantanément toutes les offres et les demandes des matches amicaux à travers une seule et unique plateforme", expliquent les concepteurs de l'application. L'inscription est gratuite de même que les deux premiers mois, le temps d'avoir un minimum de clubs sur la plateforme. L'application s'adresse à tous clubs de football du monde, amateurs ou professionnels. Selon la FIFA, il existe 301.000 clubs et 1.750.000 équipes de football dans le monde qui organisent en moyenne de 10 à 20 matches amicaux par saison. (Belga)