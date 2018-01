Le Ciney Expo accueille une manche de la First Lego League

(Belga) La seconde édition de la First Lego League, compétition mondiale de robotique, se déroula dimanche au Ciney Expo à l'initiative du centre de compétences Technobel et de la télévion locale MaTélé.

Seize équipes provenant de toute la Wallonie participeront à cette manche cinacienne qualificative pour la finale, qui aura lieu en France. Ces équipes seront composées de jeunes âgés entre 9 et 16 ans qui se préparent depuis le mois d'octobre à présenter des robots les plus performants possible. Durant cette journée, les équipes devront franchir avec leur robot une quinzaine d'obstacles sur la thématique de l'eau afin d'obtenir un maximum de points en un temps imposé. "Outre le concours de robotique, les jeunes participants seront évalués tout au long du concours par des jurys d'experts sur trois éléments principaux : la conception du robot, la recherche scientifique et l'esprit d'équipe", explique-t-on au centre Technobel. Le Ciney Expo avait déjà accueilli une manche de la First Lego League en 2017, à laquelle seulement deux équipes s'étaient présentées. (Belga)