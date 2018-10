Les tests de Mathieu: le Nokia 7.1, un smartphone raisonnable dont on devrait se contenter

349€ (mais en fait 299€), tout ce qu'il faut où il faut: le dernier modèle 'milieu de gamme' de la marque finlandaise est presque irréprochable. Pas de folie, donc, mais un bon smartphone au juste prix.

La marque finlandaise, repartie de zéro il y a quelques années après le fiasco de l'intégration dans Microsoft et du défunt Windows Phone, ne s'en sort pas trop mal sur le marché du smartphone Android. Grâce à sa réputation solide et historique en tant que leader de la téléphonie mobile dans les années 1990 et 2000, Nokia séduit en Europe.

En Belgique, HMD Global (l'entreprise finlandaise qui exploite la marque Nokia mais fait fabriquer ses appareils par Foxconn en Chine) se dispute la 4e place avec d'autres marques comme Sony et LG. Mais ces prétendants restent loin derrière l'indéboulonnable trio gagnant composé de Samsung, Huawei et Apple.

Nokia se montre raisonnable et ne se focalise pas sur la sortie de flagships, ces appareils haut-de-gamme atteignant désormais les 1.000€. "On n'oublie pas pour autant l'idée d'en sortir un, mais pour l'instant, notre priorité, c'est le milieu de gamme", nous a expliqué un responsable pour le Benelux. "Et surtout, il faut remarquer qu'en quelques années, les smartphones entre 300 et 400 euros ont vraiment gagné en qualité. Ils ont tout ce qu'il faut pour la majorité des utilisateurs", et ceux-ci ne s'y trompent pas.

Que vaut le Nokia 7.1 ?

La marque finlandaise nous prouver que le milieu de gamme est largement suffisant pour l'écrasante majorité de la population. Elle nous a donc prêté son dernier smartphone commercialisé en Belgique, le 7.1. La nomenclature de Nokia est plutôt complexe, ne vous y fiez pas trop.

Le 7.1 coûte 349€ chez nous, mais il y a un cashback de 50€ actuellement. 299€, un prix raisonnable pour un smartphone qui l'est tout autant. Le 7.1 n'a pas vraiment de défaut si on tient compte de son prix, même si on a remarqué que sa puce Snapdragon 636 épaulée par 3 GB de RAM était parfois prise en défaut lorsqu'on ouvrait plusieurs applications successivement, ou lors du démarrage. On trouve aussi que 32GB de stockage interne (dont 10 occupés par le système), c'est un peu léger, même si une carte microSD peut héberger tout le contenu multimédia (photos, vidéos, musique, etc).

A part ces deux remarques, le 7.1 est effectivement le smartphone idéal pour les budgets médians. Voici pourquoi…

Plein de qualités

Il a d'abord un design très réussi avec l'usage de métal et de verre, et ce petit liseré brillant biseauté qu'on ne trouve plus beaucoup sur les smartphones, les courbes étant devenues la norme.

La partie photo est d'une qualité rarement atteinte dans cette gamme de prix. Le double capteur arrière (12 et 5 MP) réussit pratiquement toutes les photos, et l'application maison de Nokia est particulièrement soignée, avec notamment un niveau de prédiction de la réussite de l'effet bokeh, celui qui permet de réaliser de beau portrait en floutant l'arrière et l'avant plan. Il y a également l'option amusante 'picture in picture', qui assemble les photos du capteur à l'avant et de celui à l'arrière. Et Google Lens, tout comme la réalité augmentée. Bref, c'est très complet, et surtout les photos sont excellentes, c'est tout ce qu'on demande à un smartphone.

L'écran nous a également séduits. On est sur du 5,84" avec encoche et bords arrondis, la norme de 2018. Les 2280 x 1080 pixels supportent les contenus HDR, ce qui est inédit dans cette gamme de prix. La HDR offre une meilleure plage dynamique de l'image, plus de détails dans les contrastes, etc. Les applications Netflix et YouTube reconnaissent automatiquement cette compatibilité, et en tirent profit.

Difficile également de ne pas apprécier la partie logicielle. Nokia fait partie de ces fabricants intelligents qui font confiance à Google. Toute la gamme est certifiée 'Android One', ce qui garantit 3 ans de mises à jour de sécurité, un meilleur fonctionnement des applications Google utilisées par d'innombrables personnes, une meilleure stabilité générale du système car il n'y a pas d'interférence et car il est plus léger. Nokia nous a également promis que le 7.1 serait très rapidement mis à jour vers Android 9.0, sorti il y a quelques semaines.

Conclusion

Difficile de prendre en défaut le Nokia 7.1, un appareil qui offre sans doute l'un des meilleurs rapports qualité-prix de l'année. Il ne fait peut-être pas rêver mais quand on liste ses qualités et qu'on le manipule, on sent qu'on ne se trompe pas.

Foncez les yeux fermés si votre budget est de 300€: photo, interface, design, écran… il n'y a rien à redire. Ses inévitables limites sont la puce Snapdragon 636 parfois mise à mal, et ses 32 GB de stockage interne (qui peuvent cependant être secondés par une carte microSD pour les contenus photos/vidéos).

A bien réfléchir, on devrait tous se contenter d'un tel appareil. Le haut-de-gamme, qui coûte trois fois plus cher, n'est vraiment pas trois fois mieux…