Le nouveau décodeur de Proximus TV est sorti et il y a du nouveau: quels sont ses avantages et comment l'obtenir ?

Plus petit, capable de diffuser de la 4K (image de très haute définition) et équipé d'une télécommande Bluetooth: la V6 du décodeur de Proximus a tout pour plaire. Mais comment l'obtenir ?

Pour attirer les plus jeunes qui ont tendance à préférer les vidéos de leurs YouTubeurs préférés sur leur smartphone ou leur tablette, il est important que nos télévisions soient au moins aussi efficaces dans ce domaine.

Mais vous le savez, en Belgique, il est nécessaire de passer par un décodeur pour avoir accès aux chaînes de télévisions traditionnelles. Des décodeurs plutôt encombrants dans votre salon, qui ralentissent la navigation entre les chaînes et manquent clairement de réactivité.

Proximus l'a bien compris et a renouvelé son décodeur. La dernière version (V6) est sortie discrètement cet été, et elle a pas mal d'avantages par rapport aux versions précédentes.



Premier constat: la V6 (au-dessus) a perdu du poids par rapport à la V5

Petit mais costaud: 4K !

Le dernier décodeur de Proximus est développé par Huawei, déjà partenaire de l'opérateur historique pour une grande partie du matériel réseau (antennes 4G, etc…). Et c'est une vraie nouvelle version, pas juste une petite mise-à-jour.

Premièrement, c'est le premier décodeur compatible 4K (ou UHD pour Ultra Haute Définition). Il est prêt pour le futur mais ne vous emballez pas: même si votre TV est compatible (elles sont presque toutes estampillées 4K désormais en boutique), les contenus avec des images d'environ 4.000 x 2000 pixels sont plutôt rares. La grande majorité des chaînes de télévision n'a pas les caméras ni les moyens de transmission pour une telle qualité d'image. Il faut passer par Netflix (abonnement le plus cher) ou YouTube, qui ont une partie grandissante de leur énorme catalogue de vidéos en 4K.

Parlons ensuite du matériel: le décodeur V6 est nettement plus petit et plus courbé, car tout se miniaturise. Il prend moins de place sur votre meuble et est plus discret, c'est toujours bon à prendre.



La prise Peritel, c'est terminé...

Pas de Wi-Fi intégré, pas de disque dur

Il a toute la connectique nécessaire mais n'intègre pas encore le Wi-Fi pour être placé loin du routeur, l'appareil qui apporte internet dans votre maison. Il faut toujours relier le décodeur à l'aide d'un câble réseau directement à votre routeur, ou via d'autres options de transmission de signal (courant porteur en ligne, adaptateur Wi-Fi) vendues séparément.

Notez que, comme sur la version précédente, il n'y a pas de disque dur intégré. L'enregistrement de vos programmes est donc virtuel: il vous donne droit à un revisionnage à partir des serveurs de Proximus, pour faire simple, et ce durant une période limitée (par défaut: 60 jours).



Une télécommande plus pratique

Sa télécommande peut fonctionner en Bluetooth: quel avantage ?

L'une des grosses nouveautés du V6 est anecdotique pour certains: le décodeur et la télécommande peuvent communiquer via Bluetooth (portée théorique: 10 mètres). Il n'est donc plus nécessaire de viser le récepteur infrarouge traditionnel.

Et c'est diablement pratique pour ceux qui cachent ce décodeur dans une armoire (ou qui aimeraient le faire), ou pour les appareils qui ne sont pas placé à côté

Notez qu'il faut activer l'option Bluetooth dans les paramètres, car ce n'est pas le cas par défaut.

Tant qu'on parle de la télécommande, sachez qu'elle a changé après pratiquement 10 ans: elle est plus fine, plus élégante, plus légère.





Quelques petites nouveautés logicielles

Au niveau du logiciel, il n'y a pas de grandes nouveautés. L'interface a été complètement revue par Proximus il y a moins de trois ans et on garde le même graphisme, les mêmes menus.

Il y a cependant un constat très important: le zapping est plus rapide. Difficile de le mesurer mais par rapport à la version précédente, on a encore grappillé quelques dixièmes de seconde. On se rapproche du zapping de notre bonne vieille TV cathodique et analogique, quasiment instantané.



On a également noté un nouveau bouton idéalement placé (voir le += ci dessus), entre ceux du zapping et du volume. Il s'agit d'un bouton 'applications', qui affiche à l'écran un très petit menu permettant d'aller directement sur Netflix ou YouTube. On aurait aimé avoir directement sur la télécommande des boutons physiques Netflix et YouTube, les deux seules applications vraiment utilisées sur les TV connectées, mais il faut se contenter de ce bouton raccourci intermédiaire, qui a le mérite d'exister. Peut-être que Proximus va agrandir la liste d'applications à lancer via ce bouton à l'avenir…





Comment l'obtenir ?

Et maintenant, la grande question: comment l'obtenir ? La réponse n'est pas simple…

L'opérateur a cessé de vendre ses décodeurs (ça lui a valu des tracas avec Test-Achats): la location est la seule option. C'est 8€ par mois, tout de même (6€ à partir du deuxième décodeur loué). Mais l'avantage, c'est qu'il est garanti tout le temps, et remplacé en cas de problème ou de nécessité (changements techniques du côté de Proximus).

Mais si votre modem actuel fonctionne très bien, et que vous voulez quand même obtenir le V6 qui, on vient de le dire, a quelques avantages importants (surtout si vous possédez la 4K), comment faire ?

On a posé la question à Proximus. Première possibilité: prendre un nouveau 'pack': "Tous les clients (anciens et nouveaux) qui prennent un pack Tuttimus, Familus ou Minimus" peuvent demander le nouveau décodeur, nous a expliqué le porte-parole.

Et si vous avez déjà souscrit à l'un de ces nouveaux packs ? "Les clients Tutimus, Familus et Minimus qui louent leur décodeur ont en effet la possibilité de demander l’échange de leur ancien décodeur vers ce nouveau modèle. Ils peuvent pour cela, soit se présenter dans un shop de Proximus, soit appeler le 0800 33 800. Dans les deux cas, le nouveau décodeur sera envoyé à l’adresse du client".

Donc pour résumer, si vous avez un ancien abonnement ou le plus petit pack actuel de Proximus (Internet + TV), impossible d'obtenir le nouveau décodeur pour le moment. Il faudra attendre que votre décodeur tombe en panne (et que les stocks de 'vieux' décodeurs de l'opérateur soient épuisés…).