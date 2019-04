Le pape déplore l'addiction des jeunes à leur téléphone portable

(Belga) Les jeunes ne devraient pas toujours être scotchés à leur GSM, a déclaré samedi matin le pape François lors d'une rencontre avec des adolescents italiens.

"Libérez-vous de votre addiction au téléphone portable, s'il vous plait", a ajouté le pape lors de cette audience au Vatican avec des élèves du lycée Visconti de Rome. "Vous avez dû entendre parler des tragédies liées aux addictions (...) mais avec les téléphones portables, cela est subtil, très subtil", a prévenu le souverain pontife. Selon lui, les GSM constituent "une aide et un grand progrès". "Mais lorsque vous devenez esclave de votre téléphone, vous perdez votre liberté", a-t-il encore dit. Il a appelé ces jeunes à ne "pas avoir peur du silence, peur d'être seul - pas tout le temps - et à prendre du temps pour soi". Déjà en 2017, le pape s'était plaint de l'usage des téléphones portables durant la messe, indiquant que cela le rendait "très triste" de voir les fidèles l'utiliser pendant l'office, "y compris de nombreux prêtres et évêques". "S'il vous plait, la messe n'est pas un spectacle", avait-il alors rappelé. "Le prêtre qui célèbre la messe dit 'Elevez votre cœur' et pas 'Elevez vos téléphones pour prendre une photo'." (Belga)