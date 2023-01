Le patron de TikTok à Bruxelles pour évoquer les nouvelles règles de l'UE

(Belga) Le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, rencontre mardi plusieurs hauts responsables européens à Bruxelles au moment où le réseau social chinois, très critiqué aux États-Unis, doit se préparer aux nouvelles règles de l'UE contre la désinformation et les discours haineux.

M. Chew va rencontrer à sa demande la commissaire à la Concurrence, Margrethe Vestager, ainsi que ses collègues Vera Jourova, chargée des valeurs et de la transparence, Ylva Johansson, commissaire aux Affaires intérieures, et Didier Reynders, commissaire à la Justice. Seront notamment abordées les questions relatives à la protection de la vie privée, la réglementation des contenus et la sécurité des mineurs sur internet. Bruxelles a récemment mis en garde le patron de Twitter, Elon Musk, craignant qu'il ne mette pas en oeuvre les moyens exigés par l'UE en matière de modération des messages et de lutte contre la désinformation. Le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, l'avait appelé à "augmenter significativement" ses efforts. "Je dirai exactement la même chose au président de TikTok de façon à ce qu'il se prépare lui aussi à appliquer l'intégralité de nos règles (...) et les obligations, y compris sur la transparence de leurs algorithmes", a-t-il déclaré lundi, lors d'une conférence de presse à Madrid. En raison de ce déplacement en Espagne, M. Breton ne pourra pas rencontrer Shou Zi Chew mardi, mais un appel en visioconférence entre les deux responsables a été programmé pour le 19 janvier. (Belga)