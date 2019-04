Le PDG d'Amazon lance un défi à la distribution: augmentez les salaires !

Le fondateur d'Amazon Jeff Bezos a lancé jeudi un défi à ses concurrents dans la distribution : augmenter le salaire minimum de leurs employés pour atteindre au moins 15 dollars de l'heure, comme il l'a fait lui-même.

Amazon, qui possède de plus en plus de magasins "en dur", dont les supermarchés bio Whole Foods et les magasins sans caisse Amazon Go, a instauré depuis novembre une hausse du salaire horaire minimum pour ses employés aux États-Unis, une décision prise sous pression des critiques et d'un marché du travail concurrentiel dans une période de plein-emploi.

"Nous avons toujours accordé des salaires qui nous permettaient de rester compétitifs. Mais nous avons décidé cette fois qu'il était à nous d'être à la source du changement", a écrit l'homme le plus riche du monde dans sa traditionnelle lettre aux actionnaires publiée jeudi.

"Aujourd'hui, je mets au défi nos principaux concurrents dans la distribution (vous vous reconnaîtrez !) de s'aligner sur nos avantages aux employés et notre salaire minimum de 15 dollars. Faites le! Allez même jusqu'à 16 dollars de l'heure et relancez la balle dans notre camp ensuite. C'est le genre de compétition qui profite à tout le monde", a-t-il encore dit, à l'adresse d'enseignes comme Target ou Walmart.

Un tel alignement des salaires qui serait in fine bénéfique à Amazon car il aurait pour résultat de renchérir les coûts de ses concurrents.

Jeff Bezos a profité de ce courrier pour vanter ses magasins Amazon Go, ouverts dans certaines grandes villes américaines et qui permettent de faire ses courses sans passer à la caisse: le client se sert sur les étagères, un système de caméras et de capteurs l'identifie et lui facture directement les produits via une application mobile.

"Nous avons maintenant dix magasins à Chicago, San Francisco et Seattle, et nous sommes optimistes pour l'avenir", a encore dit le fondateur d'Amazon, qui a récemment fait la une des journaux en raison de son divorce avec sa femme MacKenzie.

Amazon a annoncé début mars qu'il comptait ouvrir cette année de nouvelles librairies et boutiques "4 étoiles", dans lesquelles sont vendus les produits les mieux notés.

Lancée il y a un peu plus de 20 ans, l'entreprise est devenue un mastodonte du commerce. Mais elle est souvent critiquée pour ses mauvaises conditions de travail et son manque de sécurité de l'emploi.