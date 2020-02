Le pour et le contre des écouteurs bluetooth

Les écouteurs Bluetooth remplacent petit à petit les écouteurs avec fils. Mais la qualité sonore est-elle au rendez-vous et sont-ils sans risque pour les oreilles ?

Avec ses drôles de petits tubes accrochés aux oreilles, fini les faux contacts ou le câble qui se coince dans la tirette. "C'est moi,s embêtant parce qu'on n'a pas le fil. C'est plus pratique. C'est un peu le truc à la mode", explique une jeune fille rencontrée à Liège.

Tellement à la mode qu'ils sont dans les magasins spécialisés un des articles les plus achetés, surtout par les jeunes. "Si on regarde le sport à la TV vous allez voir que la plupart des joueurs de foot ou même les personnalités, le VIP, sont avec ce genre d'écouteurs donc ça crée un phénomène d'attirance", explique John Den Hondt, vendeur de ce type de produits.

Côté prix, le haut de gamme de la marque qui les a lancés coûte 279€. Le meilleur rapport qualité prix tourne lui autour de 150€ et il y a plusieurs marques disponibles. Côté premiers prix, comptez 40€ pour des copies. "C'est totalement les copies et pas le budget pour les vrais. C'est plus pour une raison pratique parce que j'ai des chats qui me bouffent les fils donc du coup c'est vraiment une raison pratique plutôt qu'un effet de mode", estime un jeune homme.

50€ pour une qualité minimale

Pour trouver moins cher encore, il faut aller sur Internet : 20€, 10€. Des copies avec lesquelles "il y a un grand risque que la qualité soit moindre. Nous avons récemment testé des écouteurs d'une dizaine d'euros et le résultat était catastrophique, tant au niveau du son qu'au niveau de l'autonomie", critique Maxime Lebrun, expert hi-tech chez Test-Achats. A partir d'une cinquantaine d'euros, la qualité de la plupart des modèles testés est bonne.

Mais peut-être que le plus important c'est de faire partie de la communauté de ceux qui ont un tuyau blanc pendu à l'oreille? "Je trouve ça moche, vraiment, et avec la batterie ça tient pas. Mon frère en a et ils sont passés à la machine du coup ça tient plus!", raconte une jeune fille qui est restée aux écouteurs avec câble.

Volume trop fort ?

Qu'en est-il avec les modèles sans fil de la santé des tympans? "Ca va plus fort. Mais c'est à nous de choisir à quel volume on veut le mettre", répondent deux amies qui estiment qu'avec les modèles avec fils, le volume maximal était plus limité. "De toute façon je pense que les jeunes arrivent à trouver de la formation sur Internet pour pouvoir un peu bypasser les limitateurs de bruit", avance M. Den Hondt.

Autre inconvénient, ces petits écouteurs vont se loger à l'entrée du conduit auditif et ils ont tendance à repousser le cérumen vers l'intérieur. Certains médecins ont constaté une augmentation du nombre de bouchons d'oreille.