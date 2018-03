Voici le premier smartphone à dépasser la barre des... 2.000 €: nous l'avons essayé (photos)

Le Mate RS Porsche Design de Huawei n'est pas passé inaperçu à Paris, lors de la conférence de presse destinée au P20 Pro, le nouveau smartphone vedette de la marque chinoise qui se rapproche de son ambition: dépasser Samsung pour devenir le N.1 d'Android...

A Paris cette semaine, le géant chinois Huawei a présenté une nouvelle gamme de smartphones, les P20. Le plus ‘haut-de-gamme’ est le P20 Pro (on l'a déjà testé ici), et il coûte la coquette somme de 899€, un record pour Huawei, habitué à des prix nettement plus raisonnables que ses deux concurrents, Samsung et Apple.

Mais lors de la conférence de presse, on s’est rendu compte qu’il y avait mieux. Ou pire, c’est selon… Huawei a en effet poursuivi sa collaboration avec Porsche Design, née en 2016 avec l'intention de se montrer sur le marché du très haut-de-gamme, à l’époque où le géant chinois était encore un challenger.

Comme la gamme P est désormais du (très) haut-de-gamme, le modèle Porsche Design doit aller un pas plus loin. Raison pour laquelle le Mate RS (la mention RS suit également les modèles de 911 - les voitures - les plus sportives) que nous avons pu manipuler à Paris coûte jusqu’à… 2.095€ ! Record absolu pour une marque grand public, pour un 'vrai' constructeur (car certains acteurs ont mis des bijoux et de l'or sur des smartphones 'marque blanche' pour les rendre hors de prix, mais je ne les compte pas...)



Le Mate RS dans sa version rouge vif

Deux 'premières mondiales'

Evidemment, à ce prix, Huawei et Porsche Design se sont lâchés. Avec deux spécificités inédites pour un smartphone qui est plus que jamais une vitrine technologique.

Tout d’abord, un lecteur d’empreinte digitale ‘invisible’, car intégré dans tout l’écran et non dans un capteur dédié. Il suffit de mettre son doigt n’importe où sur la face avant et l’appareil est déverrouillé. Il y a également un capteur d’empreinte traditionnel rond sur l’arrière de l’appareil, et la reconnaissance faciale, comme sur le P20 Pro.

Ensuite, autre ‘première mondiale’ : la capacité de stockage atteint 512 GB, c’est plus que ce qu’on retrouve dans la plupart des ordinateurs portables… On imagine que ça peut être utile dans certains cas (grand amateur de vidéo long format ou de séries TV Netflix à télécharger en ‘offline’).



Une des 'exclus': un cpateur d'empreinte digitale sur l'écran (In-screen)

Un P20 Pro boosté

A côté de ces deux fonctionnalités inédites, le Mate RS partage la fiche technique du Huawei P20 Pro dont on vous a déjà parlé, avec notamment les trois capteurs photo à l’arrière qui font des merveilles dans la pénombre et grâce à un zoom puissant.

Il a cependant un look très soigné car en provenance de Porsche Design, avec un écran incurvé sur l’avant, comme les Galaxy S6, 7, 8 et 9 de Samsung. Il est en verre des deux côtés, donc assez brillant et sensible aux traces de doigt.



On aperçoit les courbures de l'écran sur les bords, comme le fait Samsung depuis quelques années

Une version 'moins chère'

Pour 2.095€, vous bénéficiez heureusement, au-delà de la fiche technique bien fournie du P20 Pro, de la recharge rapide sans fil, d’un son amélioré avec deux petits haut-parleurs, et d’une gamme d’accessoires dédiés.

Sachez que si vous êtes radin (!), une version avec 256 GB de stockage interne existe, à ‘seulement’ 1.695€…