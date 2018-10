Le spécialiste du drone a sorti un nouvel accessoire pour filmer comme un pro avec votre smartphone : que vaut l’Osmo Mobile 2 ?

Vous avez sans doute déjà entendu parler de l’entreprise DJI. Basée à Shenzhen, la Silicon Valley chinoise, DJI s’est imposé dans le monde comme la référence du drone, que ce soit pour les professionnels ou les particuliers.

Mais comme toute les entreprises chinoises, DJI est ambitieux et le succès rencontré ne doit servir qu’à lancer de nouveaux projets, de nouveaux produits. C’est pourquoi DJI lorgne vers l’accessoire pour smartphone depuis quelque temps.

Le plus célèbre d’entre eux est l’Osmo Mobile, dont on vient d’essayer la deuxième version. Il s’agit d’un stabilisateur pour smartphone. De nombreux smartphones sont déjà équipés d’un petit stabilisateur du capteur photo, essentiel pour limiter la casse lorsque vous enregistrez une vidéo, ou que vous prenez une photo à bras levé. Mais ça ne suffit pas, surtout si vous bougez en prenant une vidéo, ce que font la plupart des gens.

Raison pour laquelle l’Osmo Mobile existe. La première version était un peu chère car elle incluait un capteur photo/vidéo. La version 2 sortie en 2018 fait confiance au smartphone pour filmer et prendre des photos, ce qui fait baisser son prix à 149€.

Quel est le principe ?

L’Osmo Mobile 2 est équipé d’une poignée avec les commandes de base, et d’une nacelle trois axes permettant de stabiliser à l’extrême le smartphone. A moins de courir dans la montagne, toutes vos vidéos en mouvement seront extrêmement fluides.

Le principe est assez simple : quand vous bougez et changez de direction, le smartphone le fait aussi mais beaucoup plus lentement, pour éviter les à-coups. Le résultat : un effet presque « cinéma ». Il est également possible de verrouiller la rotation, et de zoomer à l'aide des boutons (mais la qualité de l'image reposera alors que les capacités du smartphone).

Note importante: on vous déconseille d'abuser de ces traveling, car si ça dure trop longtemps, vous donnerez le tournis à ceux qui regardent votre vidéo.

L’idéal est sans doute d’inclure des plans dits de ‘traveling’ dans une séquence avec des plans fixes. Ce qui nous amène à dire que l’Osmo Mobile est avant tout destiné aux vidéastes amateurs. Le grand public n’en a pas trop besoin, a priori, car c’est tout de même assez encombrant…

Une bonne application

L’écrasante majorité des smartphones est compatible. On a essayé avec un 6’’ et il n’y a pas eu de souci. La première installation n’est pas évidente car il faut équilibrer le smartphone par rapport à la poignée, en faisant coulisser deux parties de la nacelle. Dès que c’est fait, c’est un jeu d’enfant.

Tout passe par l’application DJI GO, elle est obligatoire pour utiliser les commandes intégrées à la poignée : prise de vue/vidéo, blocage de la rotation, joystick pour faire faire une rotation au smartphone.

Cette application permet également de réaliser des live Facebook (on peut mettre le smartphone en position verticale) ou YouTube.

Notez également que l'Osmo a besoin d'énergie pour stabiliser le smartphone et le commander. Il est donc équipé d'une batterie qu'il faudra recharger (mais pas trop souvent) via le port micro-USB. Une batterie qui peut également servir à charger un smartphone, si vous avez le câblage adéquat.

En conclusion : aucun doute, si vous cherchez à améliorer vos vidéos prises avec un smartphone en mouvement, optez pour le DJI Osmo Mobile 2. A 149€, il est pratiquement le moins cher de sa catégorie, et la marque inspire davantage confiance que la concurrence chinoise inconnue.