Le virus électronique Wannacry a bloqué la production du géant TSMC

Le géant des puces électroniques TSMC, Taïwan Semiconductor Manufacturing, a affirmé lundi que le virus électronique qui avait bloqué sa production pendant deux jours était une variante du logiciel malveillant WannaCry qui a frappé les utilisateurs du monde entier.

L'année dernière WannaCry a affecté plus de 200.000 utilisateurs dans plus de 150 pays, en cryptant les fichiers des utilisateurs et exigeant des rançons à leurs propriétaires pour les récupérer.

TSMC, fournisseur important du géant Apple, a indiqué que certains de ses systèmes et équipements électroniques dans ses usines de Taïwan avaient été infectés le 3 août lors de l'installation de logiciels, ce qui devrait entraîner des retards de livraison et une baisse de 2% du chiffre d'affaires au troisième trimestre.

Cet événement intervient alors que Apple s'apprête à sortir de nouveaux modèles Iphone cette année.

TSMC a refusé de dévoiler les identités des clients touchés, mais il a souligné qu'aucune information confidentielle n'avait été dévoilée.

Le directeur général de TSMC Wei a indiqué lundi aux journalistes et analystes que le virus avait été éradiqué et que toute la production était de nouveau normale.

M. Wei a écarté l'hypothèse d'un piratage informatique, et assuré que l'incident résultait d'une erreur des employés de l'entreprise.

"C'est purement une négligence de notre part, c'est pourquoi je ne pense pas que ce soit un piratage", a-t-il dit.

Il a ajouté que TSMC allait développer une procédure d'anti-virus plus automatisée.

L'entreprise a déclaré être en contact étroit avec ses clients pour minimiser l'impact de cet incident, et qu'elle maintenait ses prévisions de croissance de sa production pour cette année.