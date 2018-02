Les banques néerlandaises touchées par des attaques informatiques

(Belga) Aussi bien ING qu'ABN Amro ont dû faire face durant le week-end, aux Pays-Bas, à des attaques informatiques DDoS. La banque ABN Amro a ainsi été touchée au moins trois fois au cours du week-end, ING étant visée aussi dimanche. Ces attaques, qui surchargent le serveur par un envoi massif de requêtes simultanées, ont rendu certains services instables voire indisponibles pour les clients néerlandais des deux banques, comme les services de banque en ligne ou sur mobile. On ne sait pas qui se cache derrière ces attaques "par déni de service distribué".

Une porte-parole d'ABN Amro a indiqué regretter fortement les désagréments pour les clients. ING a également présenté des excuses. A noter que ces attaques ne sont pas du piratage à proprement parler, et ne comprennent donc pas d'intrusion dans le système ou d'accès aux données clients, tiennent à souligner les banques. Detailhandel Nederland, qui défend les intérêts de milliers de commerçants néerlandais, s'est malgré tout récemment inquiété de ce genre de perturbations, et des conséquences qu'elles pourraient avoir au niveau de la stabilité et de la fiabilité de la circulation des paiements. Klaas Knot, président de la Banque nationale néerlandaise, la DNB, a quant à lui admis que le sujet des attaques informatiques fait partie des préoccupations discutées actuellement avec les différentes banques. (Belga)