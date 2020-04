Les dépenses en faveur des jeux vidéos atteignent un record en mars

(Belga) Les dépenses en direction des jeux vidéo ont atteint un record en mars, à 10 milliards de dollars (9,26 milliards d'euros), à la faveur du confinement d'une grande partie de la population, selon des données publiées jeudi par le cabinet Superdata.

Les revenus générés par les principaux jeux sur console ont bondi à 1,5 milliard contre 883 millions en février, et ceux tirés des principaux jeux joués sur ordinateur ont grimpé de 56%, à 567 millions de dollars. Ces catégories de jeu sont particulièrement populaires en Europe et aux Etats-Unis, où les mesures de confinement instaurées pour freiner la propagation du coronavirus ont contraint les habitants à rester chez eux. "Les gens se tournent vers les jeux vidéo, qui permettent de se divertir en sécurité pendant la crise du Covid-19, et utilisent les jeux multijoueurs en ligne pour rester en contact les uns avec les autres", a commenté SuperData dans une note de blog. Le chiffre d'affaires des jeux vidéos est globalement en hausse de 11% sur un an en mars, selon Superdata.