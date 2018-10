Les lampes intelligentes continuent d’envahir les maisons : miroir, "sabre laser" et halogène sont désormais de la partie

Philips Hue a sorti dernièrement de nouvelles déclinaisons de lampes dites intelligentes ("smart lightning"). Un concept qu'il a inventé il y a plusieurs années et dont le succès ne cesse de grandir. L'occasion de faire le point sur ces lampes qui, à condition de mettre le prix, sont un vrai plus pour votre intérieur.

Il y a environ 6 ans, on couvrait le lancement des premières ampoules connectées à votre réseau local et pouvant être commandées par une application. La division lightning de Philips avait lancé son premier kit de la gamme Hue.

Entretemps, le concept a pris énormément d’ampleur, tant au niveau ‘business’ (gestion et monitoring d’éclairage public ou d’entreprise) qu’au niveau particulier (plusieurs marques ou start-ups ont lancé des ampoules connectées).

Pour des raisons stratégiques, Royal Philips s’est détaché de sa division ‘lampes’, qui est désormais exploitée par Signify, une nouvelle entreprise néerlandaise créée pour l’occasion. Motivée, la marque décline encore plus le concept de lumière connectée et intelligente. On a mis la main sur quelques nouveautés étonnantes.







Miroir, "sabre laser"



La première d’entre elle est baptisée Signe. Il s’agit d’une lampe à placer sur le sol (ou sur une table si vous prenez le petit format), et qui se compose d’un tube lumineux à moitié caché. Le but du jeu, c’est de justement de s’amuser, d’explorer de nouvelles manières d’illuminer sa maison à l’intérieur ou à l’extérieur.

Car en effet, les meilleurs lumières peuvent embellir les pires salons. Avec Hue, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Si vous redécorez votre salle de bain, par exemple, pourquoi ne pas opter pour le miroir équipé d'un halo de LED ('Adore')? L'installation demande de savoir raccorder une lampe à des câbles sortant du mur, et de forer quatre trous dans un mur. L'effet est très sympa car à nouveau, selon votre humeur, ou le moment dans la journée, vous cherchez une lumière très tamisée ou vive:

Un remplaçant du ‘spot’ halogène ?

L’autre argument des Philips Hue, c’est du GU10 intelligent. GU10, c’est le format de ce qu’on appelle en Belgique des 'petits spots halogènes' avec une double broche à tourner dans un socle. Mais la technologie halogène est interdite en Belgique depuis le premier septembre 2018 car elle est gourmande en énergie. On était toujours à plusieurs dizaines de watts, parfois des centaines pour les formats allongés.

Si on veut des ‘spots’ en Belgique, on doit donc s’orienter vers du LED. Tout est fabriqué en Chine sans surprise, et il y a du bon et du moins bon. Un spot coûte entre 4€ et 40€ pièce environ.

Un responsable Hue nous assure – mais on s’en doutait – que la qualité des lampes de la marque répond à un cahier des charges très strict au niveau du fabricant asiatique. Elles pourraient donc durer bien plus longtemps que la moyenne, notamment grâce à des composants électroniques de meilleure qualité. "Pour les lampes GU10, on parle de 15.000 heures, soit 625 jours allumées. Pour les lampes E27 ('gros soquet' traditionnel), c'est 25.000 heures, soit 1041 jours allumée. On estime également qu'on peut les allumer/éteindre 50.000 fois)", nous a expliqué Roel Dekoninck.

Dès lors, c’est peut-être l’occasion de passer à des spots durables, et contrôlables à travers une application sans cesse mise à jour. Efficace et rapide, elle ne plante jamais, même sous Android. Vous pouvez facilement créer des routines, des 'scénarios' colorés, des groupes, etc. Tout est possible ou presque.

Le software, de plus en plus important…

Toutes vos lumières Philips Hue sont également contrôlables via les assistants vocaux de Google (Google Assistant) et d’Amazon (Alexa).

Si vous êtes équipés d’enceintes compatibles, prenez la peine de bien configurer vos pièces et vos ampoules (nom), car ça peut vraiment vous faire gagner du temps. "Alexa, allume les lampes du salon", c’est nettement plus rapide que de prendre son smartphone, lancer l’appli, etc. Attention, cependant, configurer une maison avec Alexa demande une bonne dose de passion pour les gadgets et beaucoup de patience...

Les lampes Hue sont également entièrement compatibles avec HomeKit d'Apple, qui les a très bien intégrées. Un geste sur un iPhone verrouillé et vous allumez/éteignez une ou plusieurs lampe(s).

Si vous aimez bricoler, il est également possible de créer des règles à partir du protocole IFTTT. C'est-à-dire que d'autres applications/appareils peuvent contrôler vos lampes selon leurs propres règles. Exemple: si vous avez une maison bien connectée, dès que vous ouvrez la porte ou qu'une caméra détecte un mouvement, vos lampes peuvent s'allumer de telle ou telle manière.

Notez enfin que pour 20€, vous avez un interrupteur/variateur sans fil, avec des piles remplaçables dont la durée de vie est estimée à deux ans. Il y a aussi un détecteur de présence à placer par exemple au bas du mur d'un couloir pour allumer les lampes automatiquement la nuit.

Conclusion

Difficile de prendre en défaut la gamme de lampes Philips Hue. De plus en plus diversifiée, elle va de la simple ampoule "blanche" (dont on choisit la "chaleur") au miroir, en passant par des bandes souples de petites LED et les spots GU10 qui remplacent à merveille les halogènes devenus interdits en Belgique. Le matériel est très bien fini et le logiciel a cette qualité indispensable: stabilité et facilité d'utilisation. Les 6 ans d'expérience de Philips Hue parlent d'eux-mêmes.

Comme toujours avec le matériel de qualité, cela a un prix. Et c'est bien le seul défaut de la gamme Hue. Par exemple: entre 100 et 200€ le kit de démarrage (un pont Hue indispensable, deux ou trois ampoules et un interrupteur), 28€ pour deux ampoules traditionnelles "blanches", 45€ pour deux 'spots' GU10, 45€ pour une ampoule normale blanc + couleurs. Les choses plus exotiques comme la grande lampe Signe dont on a parlé (269€) ou le miroir Adore (249€ avec interrupteur/variateur) sont plus onéreuses.