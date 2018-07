Les magasins britanniques Dixons Carphone revoient à la hausse l'impact d'une cyberattaque

(Belga) La chaîne britannique de magasins d'électronique Dixons Carphone a annoncé mardi avoir révisé en hausse l'impact de la cyberattaque dont elle a été victime en 2017 et qui a affecté environ 10 millions de clients.

"Notre enquête, qui est désormais pratiquement achevée, a montré qu'environ 10 millions de dossiers contenant des données personnelles ont pu être affectés en 2017", écrit le groupe dans un communiqué. Dixons avait estimé initialement à 1,2 million le nombre de clients touchés quant le groupe avait révélé mi-juin avoir été la cible de pirates informatiques. Le distributeur précise qu'il a désormais la preuve que certaines des données ont été dérobées mais indique qu'elles n'incluent pas de coordonnées de cartes ou comptes bancaires et qu'il n'y a pas eu de fraude observée. En juin, Dixons avait ajouté que les pirates avaient tenté de voler les informations de 5,9 millions de cartes de paiement, mais sans y parvenir pour la grande majorité. Seules une centaine de milliers de cartes avaient été compromises mais sans preuve de fraude non plus. (Belga)