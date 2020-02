Les menaces cyber au cœur d'un exercice militaire

(Belga) Ces jeudi et vendredi avait lieu l'exercice Cyber Winter dans la région de Marche-en-Famenne. Un exercice de deux jours organisé par le Cercle Militaire de la Nouvelle Réserve et la Direction CYBER du SGRS (Service Général du Renseignement et de la Sécurité), et appuyé par le Bataillon de Chasseurs ardennais et la police fédérale.

"Cyber Winter est novateur à plusieurs niveaux", soulignent les organisateurs dans un communiqué. "Il intègre et utilise les technologies personnelles modernes dans le cadre de l'exécution d'une mission opérationnelle classique, il démontre l'impact que peut avoir l'utilisation, par l'ennemi, de menaces cyber sur la bonne exécution d'une opération, et il permet aux participants réservistes de se familiariser à la vie en campagne en conditions hivernales." Les organisateurs ont également profité de l'exercice pour expliquer les moyens à mettre en place par tout un chacun afin d'augmenter sa sécurité personnelle et diminuer ainsi le risque cyber global. La presse était ensuite invitée à assister à une démonstration dynamique des différentes menaces cyber utilisées. (Belga)