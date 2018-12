Les tests de Mathieu: cet aspirateur-balai chinois semble venir du futur, mais vaut-il 429€?

Roidmi F8 Storm. On ne parle pas du nouveau vaisseau spatial de la saga Star Wars, mais d'un "aspirateur-balai" atypique, assez cher, mais qui a des qualités indéniables, à commencer par une grande maniabilité et une taille de guêpe. J'ai fait le ménage avec durant deux semaines, voici mes conclusions.

Une fois n'est pas coutume: je teste cette semaine… un aspirateur. Pas n'importe lequel: il s'agit du dernier né de la marque Roidmi, une entreprise chinoise inconnue en Europe, et qui fait partie de la galaxie Xiaomi (connue elle mondialement pour ses smartphones, ses objets connectés, ses trottinettes).

Si nous en parlons, c'est parce que le F8 Storm va être officiellement commercialisé en Belgique, même si on ne le trouve nulle part à l'heure actuelle (à part sur le site du distributeur, à 429€).

Le plus beau ?

Dès le déballage, on est surpris par la qualité, la finition et le design du Roidmi F8 Storm. Il s'agit sans conteste d'un des plus beaux (ils le sont rarement, il faut dire) aspirateurs qu'on ait pu prendre en main. Il a un look futuriste, et ses caractéristiques le sont tout autant, vous allez le voir.

Gros avantage: ce n'est pas lui qui va enlaidir une cuisine, un couloir ou une buanderie. De format très compact (il ne pèse que 2,5 kg, voir photo), il est livré avec un petit socle aimanté qui permet de le maintenir debout quand il est déposé verticalement sur le sol.

Les différentes parties du F8 Storm sont soit en aluminium brossé, soit en plastique mat de bonne qualité. L'impression de solidité et de robustesse est omniprésente.

Sachez également que sur l'extrémité de la brosse se trouve une lampe de type LED qui s'allumera automatiquement lorsque vous aspirez une zone sombre (sous un meuble, dans un coin, etc).

Diablement efficace, il a une botte secrète

Une fois passée la belle surprise du design et de la finition, place à l'action. Cet aspirateur sans fil fonctionne grâce à une bonne batterie de 2.500Ah/74Wh de marque Samsung. A puissance normale, il peut aspirer pendant un peu moins d'une heure (officiellement 55 minutes). Pour retrouver 100% d'autonomie, il ne faut compter que 2h30, ce qui est très rapide, via un petit chargeur à brancher manuellement.

Un appui prolongé sur le bouton principal allume l'aspirateur balai. Il est sans doute l'un des plus maniables de sa catégorie, car sa brosse rotative (voir plus bas), en contact avec le sol, est articulée sur plusieurs axes. Elle est également équipée de petites roulettes et grâce à son poids, elle reste stable au moment d'effectuer des manœuvres (longer un mur, contourner une table, etc).

La brosse rotative, c'est la botte secrète du Roidmi F8 Storm. Dès qu'on allume l'aspirateur, cette brosse en matière synthétique (on dirait une moquette) tourne à grande vitesse. Elle aide l'aspirateur à faire son boulot correctement en délogeant les saletés et en les envoyant dans le réservoir. De plus, sur tapis plain (et même sur tapis à poils longs), elle prend tout son sens, car là ou un simple aspirateur ne parvient jamais à attraper les crasses prises dans les poils, la brosse rotative du F8 Storm fait des merveilles.

Et si ça ne suffit pas, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton principal pour enclencher le mode 'turbo'. L'aspiration est alors nettement plus puissante, et rien ne lui résiste (mais l'autonomie tombe à 10 minutes…).

Une application et… un seul vrai défaut

Vous l'avez compris, le F8 Storm de Roidmi est l'aspirateur qui offre sans doute le meilleur rapport poids/encombrement/design/efficacité du marché. D'autant plus qu'on a passé quelques détails, comme le fait qu'il est équipé d'un filtre HEPA et d'un autre absorbant les particules plus fines, de plusieurs accessoires assez pratiques (dont une mini-tête avec brosse électrique anti-acariens pour les tissus), et d'une application.

Car oui, c'est bizarre, mais cet aspirateur est connecté. Intelligent Life, compatible avec iOS et Android, se synchronise avec le F8 Storm et permet de voir l'état de la batterie et du filtre, et même de sélectionner la puissance d'utilisation (on ne voit vraiment pas l'intérêt car il suffit d'appuyer sur un bouton…). Cette app permet également consulter le manuel. Soyons clair, cependant, le fait d'être connecté est assez anecdotique.

Et du côté des défauts ? Il y a le prix de lancement, assez élevé, de 429€. Mais vu ses qualités, on lui pardonne en partie.

Le seul défaut du F8 Storm, en réalité, c'est la taille de son réservoir. Pour rester peu encombrant et avoir un design élégant lui permettant presque de trôner dans une cuisine, il a fallu rétrécir tous les composants. Après avoir aspiré un salon, une salle à manger et une cuisine de taille moyenne, il faut absolument vider le réservoir. Heureusement, ça se voit (il est en plastique transparent), et il y a un témoin au cas où vous ne vous en rendez pas compte. De plus, il se retire facilement. Hélas, pour le vider, vu que tout est assez étroit, c'est souvent difficile de faire partir les crasses qui se trouvent entre les parois du réservoir et le filtre. On a dû plusieurs fois aller chercher des amas de cheveux et de poussières avec les doigts, ce qui n'est jamais agréable:





En dehors de cela, c'est l'aspirateur idéal, qui convient parfaitement à un appartement, une petite maison, un étage…