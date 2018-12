Les tests de Mathieu: HTC U12 Life, un smartphone moyen dans tous les sens du terme

HTC, on le sait, a perdu de sa superbe en Europe, débordé par la concurrence chinoise très agressive au niveau des prix et du marketing.

Le constructeur taïwanais continue néanmoins de sortir chaque année plusieurs modèles, qui passent relativement inaperçus à cause d'un certain retard au niveau des tendances et, hélas, très peu de marketing en Belgique (peu de présence en magasins, pas de contrat avec les opérateurs).

Le U12 Life qui est passé entre mes mains ne me fera pas changer d'avis. C'est un appareil qui a des qualités indéniables, mais à 400€ environ (prix de lancement en octobre, il a déjà baissé sur internet), il aura du mal à trouver son public.



Un dos en verre texturé original

Bonne qualité générale

HTC a toujours soigné la finition de ses smartphones. Le U12 Life ne déroge pas à la règle. Je n'aime pas trop les dos en verre brillant qui sont pourtant très à la mode: ils attrapent les traces de doigts, tout en ayant souvent un aspect "plastique". HTC a été original en s'inspirant légèrement des smartphones Pixel de Google. L'arrière est divisé en deux parties, l'une d'elle est striée avec le logo HTC. L'effet est plutôt sympa dans la couleur Moonlight Blue que nous avons essayée.

Le U12 n'a pas grand-chose à voir avec le U12+ que nous avons testé l'été dernier, et qui nous avait convaincus. Il partage bien la taille d'écran relativement grande (6 pouces), ainsi que le stockage interne de 64 GB, mais il doit se contenter d'une puce Snapdragon 636 à 1,8 GHz et d'une qualité d'affichage relative (couleurs ternes). Cependant, épaulé par 4 GB de RAM, le HTC U12 Life fait le job: l'expérience Android est bonne, et seuls les jeux les plus gourmands souffriront de quelques ralentissements.

Du côté des bonnes nouvelles, on note une grosse batterie de 3.600 mAh (deux jours d'autonomie si vous ne jouez pas de trop…), un appareil photo à double capteur qui s'en sort très bien sauf lors d'une faible luminosité (effet bokeh réussi sur les portraits), et une partie audio très soignée (prise mini-jack, volume élevé et sans distorsion, Bluetooth 5.0 pour les casques sans fil).





Conclusion

Le HTC U12 Life est à considérer si votre budget tourne autour des 350/400 euros, si vous voulez être un peu original (dos en verre texturé) et si l'audio est important pour vous. Le Taïwanais prend toujours soin de bien finir ses appareils, c'est du solide, même si on a l'impression de tenir beaucoup de plastique dans la main…

HTC a abandonné Android One, la gamme de smartphone embarquant une version pure de l'OS de Google. Il a donc remis sa surcouche HTC Sense, plus encombrante que pratique, avec un Blinkfeed (un flux rassemblant actualités et fils de vos réseaux sociaux) d'un autre âge. On est sur de l'Android 8.1, alors que la version 9 est disponible depuis plusieurs mois. Il est peu probable qu'une mise à jour soit faite rapidement.

A 400€, on aurait aimé également un écran occupant un plus de place sur la face avant. Lorsque les bouton Android sont apparents, cela laisse une zone noire de presque deux centimètres qu'on a plus l'habitude de voir en 2018:

Donc, le U12 Life n'est pas mauvais et a même des qualités inattendues, mais dans cette gamme de prix, on trouve le Huawei Mate 20 Lite, le Honor 10 et même (en magasin belge), le Pocophone F1 de Xiaomi (379€ avec Snapdragon 845…).