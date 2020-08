Les tests de Mathieu: Oppo se déploie en Belgique avec l'A91, ce smartphone fait-il partie des bons plans de l’année ?

Il y a quelques mois, j'évoquais l'arrivée d'un nouvel acteur sur le marché belge: Oppo. Le constructeur chinois m'avait prêté un Find X2 Pro, un smartphone résolument haut de gamme et, c'est anecdotique mais il faut le dire, le premier à être certifié 5G par Proximus.

Un excellent appareil - heureusement car il coûte 1.199€. Je voulais donc savoir ce que valait l'entrée de gamme, pour juger des chances de réussite d'Oppo dans notre pays. J'ai donc essayé durant deux semaines l'A91, un smartphone vendu 299€ en Belgique, avec une paire d'écouteurs sans fil gratuite et de bonne qualité (W31 buds, valeur: 79€).





Un design passe-partout mais d'une belle finesse

Dès la prise en main, la sensation est agréable: l'A91 est bien fini, on sent que Oppo ne néglige pas l'entrée de gamme (en Belgique, il y a également un milieu de gamme, le Reno 2 à 389€).

Le dos, courbé sur les côtés comme de nombreux autres smartphones, est en plastique brillant (un joli bleu mais qui garde bien les traces de doigts). L'ensemble est d'une très élégante finesse: seulement 7,9 mm, pour 172 grammes. Même avec la coque en silicone fournie, ça reste discret dans une poche.





Une fiche technique moyenne mais quelques belles surprises

Au niveau de la fiche technique, c'est forcément moyen: une puce MediaTek MT6771V (ça ne vous dit rien, mais c'est relativement fluide sauf sur les jeux gourmands), Android 9 (et sa chouette surcouche logicielle ColorOS 6.2), un écran 60 Hz (alors que le 90 Hz, plus fluide, se démocratise), pas d'étanchéité ni de charge sans fil, une sortie casque un peu faiblarde au niveau puissance. Tout cela est plutôt logique.

Mais il y a cependant de belles surprises. D'abord, cet écran AMOLED de 6,4" agréable à regarder, avec une définition de 2.400 x 1.080 pixels et une petite encoche de type "goutte" au centre. Pour déverrouiller, il y a à la fois le capteur d'empreintes sous l'écran (pas toujours présent dans cette gamme de prix) et la reconnaissance faciale. La batterie est costaude: 4.025 mAh, avec une recharge assez rapide (la technologie maison VOOC 3.0) qui permet de retrouver plus de 50% d'autonomie en 30 minutes. Le stockage interne est de 128 GB (avec port micro SD si ça ne suffit pas), et il y a 8 GB de RAM pour le multitâche, ce qui est largement suffisant pour la majorité des utilisateurs.

De plus, la partie photo est soignée: le capteur de 48 MP (qui concentre les pixels par 4 pour des images de 12 MP détaillées et lumineuses) est très honnête pour un appareil à 299€. L'ultra grand-angle (119°) de 8 MP fait son job, et un des capteurs sert à la macro (prise de vue de 3 à 8 cm). Le 4e permet de réussir les effets pour les portraits. De manière générale, je n'ai jamais été déçu, et même plutôt surpris de la qualité et de la polyvalence, étant donné le prix contenu de l'Oppo A91.





Conclusion

L'Oppo A91 est un smartphone que vous pouvez acheter les yeux fermés si 299€ est votre gamme de prix. Il est agréable à regarder et à utiliser, sa fiche technique vous promet une expérience Android très satisfaisante, la partie photo est vraiment soignée et polyvalente (de près, de loin, de nuit).

Bien entendu, il faut accepter quelques concessions. La plus ennuyante, pour certains, c'est qu'on est encore à de l'Android 9, alors que la version 10 est sortie il y a presque 1 an. Rien de terrible car ColorOS, la surcouche maison, est assez sympa et moderne en version 6.1 (de plus, une mise-à-jour vers Android 10 / ColorOS 7 serait prévue). Autre limite: la fluidité de l'écran (mais à 299€ c'est inévitable) et celle de l'interface en générale (la puce est assez moyenne).

De manière générale, je n'ai pas vraiment de reproche à faire à ce smartphone, très fin et élégant. Donc oui, c'est un bon plan, d'autant que vous recevez actuellement des écouteurs sans-fil Oppo d'une valeur de 79€.

A 299€, il se heurte cependant au Samsung Galaxy A51, best-seller de l'année, dont je vous ai déjà parlé. La concurrence est rude, car Samsung est très bien implanté en Belgique, et largement N.1. Les gens ont l'habitude de faire confiance à cette marque.