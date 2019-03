Les tests de Mathieu: pourquoi Bose est-il reparti de zéro pour sa nouvelle gamme d'enceintes connectées et intelligentes ?

Une nouvelle enceinte (Home Speaker 500), une nouvelle application (Bose Music): le spécialiste américain de l'audio a complètement revu sa copie pour mieux concurrencer Sonos, référence en la matière et qui a quelques années d'avance. J'ai essayé cette nouvelle solution pendant un mois, et j'adore le son, mais moins le reste. Explications.

Référence du son haut-de-gamme pour le grand public, Bose a un peu traîné avant de sauter dans le train des enceintes intelligentes et "multiroom", c'est-à-dire des enceintes qui se connectent au réseau elles-mêmes pour trouver leur source musicale (streaming, radio internet), et se font commander par un smartphone (ou par la voix si des assistants vocaux sont disponibles). Il est possible avec ce genre de systèmes de grouper des enceintes ou de les faire diffuser du son indépendamment les unes des autres.

Bose n'a fait que regarder Sonos progresser ces 10 dernières années, le temps que cette autre marque américaine devienne à son tour la référence.

Il y a quelques années, Bose a contre-attaqué en sortant une série d'enceintes connectées et multiroom, sa série SoundTouch (10, 20, 30 et des accessoires). Un pas dans la bonne direction, dont avait parlé dans cet article.



Plutôt rares, les écrans sur les enceintes réseau sont finalement très pratiques

Pourquoi partir d'une page blanche ?

Mais Bose a décidé l'an dernier de repartir d'une page blanche pour sortir une nouvelle série d'enceintes, elles-aussi connectées et multiroom, mais également dites "intelligentes" (car équipées de l'assistant vocal d'Amazon, mais pas en Belgique pour le moment, voir conclusion). Il s'agit de la série Home, dont j'ai pu essayer durant quelques semaines le Home Speaker 500, vendu 449,95€.

L'application Bose Music est elle aussi bien distincte de l'application SoundTouch qui contrôle la gamme du même nom. Aucune compatibilité entre les gammes SoundTouch et Home, ce qui découragera sans nul doute les propriétaires de la première gamme de craquer pour la seconde. Drôle de choix de la part de Bose, non ?

"Notre vision pour ces nouvelles enceintes et barres de son était de rendre la commande vocale meilleure en utilisant notre technologie perfectionnée de micro", nous a répondu un responsable. "Pour y parvenir, Bose avait besoin de construire un nouvel écosystème (produits et application), de A à Z, pour améliorer la puissance de calcul et la flexibilité. La gamme SoundTouch continuera à recevoir des mises-à-jour, mais pour que les nouvelles enceintes vous entendent mieux et deviennent meilleures avec le temps, l'application Bose Music avait besoin d'un plus grand niveau de contrôle et de réactivité".





Une application plus performante, mais perfectible

Si l'application Bose Music est mieux fichue (plus réactive) que SoundTouch, elles ont pourtant les mêmes fonctions (en dehors des assistants vocaux), ce qui rend encore plus incompréhensible le fait de les avoir dédoublées, mais soit.

L'appli Bose Music permet sans surprise de configurer la ou les enceintes présentes dans la maison, de choisir la source musicale: Spotify, TuneIn, Bluetooth ou Auxiliaire. Pas d'autres services musicaux accessibles via l'application pour l'instant. Mais si vous lancez l'application Deezer, vous devriez pouvoir diffuser la musique sur le Home Speaker 500, à la manière d'un Spotify Connect. AirPlay 2 d'Apple devrait arriver bientôt, ce qui permettra de diffuser sa musique à partir de l'application Apple Music et de Siri, entre autres.

Choix étonnant: dès l'accueil de l'appli Bose Music, on arrive sur l'écran des 6 présélections, si chères à Bose. Une playlist Spotify, une radio internet ou une chanson: vous pouvez attribuer ce que vous voulez aux 6 touches tactiles du Home Speaker 500. Ces présélections se retrouveront donc au lancement de l'application, ce qui n'est pas forcément logique. Car certes, on aime toujours autant cette idée de 6 boutons de présélection présents sur l'enceinte (c'est toujours plus rapide que de lancer son appli, ou même que de demander à Alexa), mais avoir ces présélections occupant autant de place sur l'écran d'accueil, ça me semble un drôle de choix.

Autre défaut de l'application: il faut d'abord appuyer sur l'onglet Spotify pour chercher de la musique. Il n'y a pas de bouton loupe ou de champ de recherche sur l'écran d'accueil. On perd du temps à chaque fois qu'on veut chercher un artiste, un morceau, une radio.

Enfin, il n'y a pas de notification persistante permettant de contrôler la musique quand on utilise l'application Bose Music sur Android. Il faut rouvrir l'application, même pour mettre sur pause ou régler le volume.

Notez bien qu'on compare l'appli Bose Music, toute jeune, à ce que propose Sonos, à savoir un écosystème maîtrisé et amélioré subtilement depuis 10 ans. Nul doute que l'application de Bose va évoluer avec le temps, mais pour le moment, elle est un peu décevante.





Un son toujours aussi spectaculaire

S'il est un domaine que Bose maîtrise à la perfection, c'est le rendu sonore. Les puristes diront qu'il n'est pas assez fidèle. Le grand public, lui, s'en fiche un peu, car il en prend plein les oreilles. Le Home Speaker 500 est aussi encombrant qu'un dictionnaire à la verticale (20 x 17 x 11 cm, pour 2,15 kg), et pourtant vous avez un son stéréo de grande qualité qui en sort, avec des basses limpides qui se détachent nettement. La puissance est largement suffisante, même pour un grand salon. Un nouveau tour de magie de Bose, donc, habitué à des rapports encombrement / qualité du son inédit.

Un son qui est donc nettement meilleur, d'après moi, que celui de la Sonos One, alors que l'encombrement est relativement similaire. Mais la petite enceinte de Sonos (219€) coûte la moitié du prix…

Un petit mot enfin sur le design: le Home Speaker 500 respire la solidité. La finition en aluminium est soignée, et le petit écran intégré, qui affiche l'heure en option quand l'enceinte est en veille, permet de savoir en permanence ce qui est diffusé. La pochette de l'album quand c'est Spotify, la vignette de la radio (ou de l'émission de radio) quand on passe par TuneIn: c'est très pratique au quotidien. Un design très sobre, trop diront certains, mais efficace.









Conclusion

Bose met les bouchées doubles pour rattraper son retard sur Sonos au niveau des enceintes réseau, multiroom et intelligentes (équipées d'assistants vocaux). La gamme SoundTouch, pourtant très jeune, est déjà mise sur le côté par le spécialiste américain de l'audio. Place à la toute nouvelle série Home, composée uniquement du Speaker 500 pour l'instant.

Si la partie sonore est une réussite totale à mes yeux, dépassant largement la concurrence, il y a encore pas mal de travail pour Bose au niveau du logiciel. C'est qu'il n'est pas simple de concevoir une application gérant à la fois les enceintes et les contenus, tout en travaillant sur le logiciel intégré à l'enceinte, qui doit pouvoir être contrôlé par des applications externes, comme Spotify (via Spotify Connect). L'avantage, c'est que le logiciel est par définition évolutif, et que tout ce qui me chagrine peut disparaître après une simple mise-à-jour.

On regrette également qu'à l'heure actuelle, l'unique assistant vocal compatible avec la Home Speaker 500 (Alexa d'Amazon), ne soit pas disponible en Belgique. Alors que sur la gamme Sonos, c'est le cas depuis plus d'un an. "Bose utilise la même liste de pays et de langues supportés par Alexa qu'Amazon", s'est contenté de répondre un responsable de la marque. Mais pourquoi ??