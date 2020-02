Les tests de Mathieu : un mini disque dur externe protégé par votre empreinte digitale, LA bonne idée de 2020 ?

Le Portable SSD T7 Touch de Samsung coûte 169€ (500 GB). Un prix qui semble élevé mais il a quelques jolis avantages sur la concurrence: un format très compact, une rapidité de transfert étonnante et… un lecteur d'empreinte digitale. Je l'ai testé avec plusieurs ordinateurs/smartphones, et le résultat est plutôt positif. Son seul défaut, mais ce n'est pas de sa faute, c'est que les iPhone/iPad ne sont pas compatibles…

Dans les allées du CES 2020 de Las Vegas, on a surtout été impressionné par les taxis volants et les télévisions géantes. Et pourtant, l’un des objets les plus pratiques et qui devrait rencontrer son petit succès, c’est le Portable SSD T7 Touch de Samsung, N.1 mondial dans ce domaine depuis 2012.

Dit plus simplement, il s'agit un petit disque dur de type SSD (rapide et n'ayant pas besoin d'alimentation autre que le câble de connexion) avec une zone tactile, en réalité un petit capteur d'empreinte digitale, identique à ceux qu’on trouve sur les smartphones. Son prix est de 169€ pour la version avec une capacité de stockage de 500 Go, 249€ pour 1 To et 459€ pour 2 To.

Un petit logiciel (pour la première configuration)

Et comme sur les smartphones, ce capteur sert à en protéger l’accès. L’idée paraît simple et belle, mais vous l’imaginez, il faut une petite couche logicielle pour faire fonctionner cette sécurisation accrue de vos données numériques transportables.

Sur le disque dur se trouve donc trois versions (Windows, Mac et Android) du petit software de Samsung. Heureusement, vous ne devez pas l'installer sur chaque machine pour pouvoir utiliser ce disque dur protégé par empreinte.

Je l'ai installé une seule fois, sur mon ordinateur privé, une tour sous Windows 10. Puis j'ai connecté le disque à l'ordinateur via l'un des câbles fournis (USB Type-C vers USB Type-A, qu'on trouve sur beaucoup d'ordinateurs, télévisions, etc). Le logiciel permet de nommer le disque dur et d'activer la sécurisation, via mot de passe et empreinte digitale (que vous devrez ajouter, comme sur un smartphone, en levant et abaissant le doigt à plusieurs reprises).





Testé sur tous les supports, mais incompatible avec les iPhone/iPad

J'ai ensuite utilisé l'autre câble fourni, un USB Type-C vers USB Type-C, pour relier le disque à un smartphone Android.

Si vous le reliez sans rien faire, le disque est en "lecture seule", et vous avez uniquement accès au trois logiciels. Mais dès que vous posez votre doigt sur le capteur, le disque se "déverrouille". Il se déconnecte et se reconnecte en mode 'normal', et vous pouvez donc voir tous vos fichiers, les modifier, les retirer ou en ajouter.

Même scénario avec un ordinateur portable sous Windows 7 Pro, et sur un Mac. Donc a priori, j'ai testé 99% des cas de figures possibles. L'iPhone et l'iPad sont trop verrouillés (ou très sécurisés, selon le point de vue), donc le disque n'est pas compatible avec le matériel iOS/iPadOS, c'est important de le savoir.

Très rapide et très petit

En théorie, le T7 Touch de Samsung peut atteindre des vitesses de lecture de 1.050 Mo par seconde et dépasser 1.000 Mo par seconde en écriture. Donc potentiellement, une vidéo de 1 GB peut être transférée de ou vers le disque dur en une seule seconde.

Il faut pour cela utiliser les câbles fournis, et que l'autre appareil, auquel on relie le disque dur, soit compatible avec la dernière génération d'USB (3.2 Gen 2). Dans la pratique, difficile de savoir à quel port USB on a à faire.

Ce que j'ai constaté, c'est que c'est très, très rapide. Une vidéo de 200 Mo a été transférée si rapidement de mon portable Windows 7 vers le disque dur, qu'il n'y a pas eu de fenêtre indiquant la progression. Toujours plus complexe à transférer: un gros dossier de 5 Go avec 40.000 fichiers. En une minute, l'affaire était pliée. Cela prend jusqu'à 15 minutes avec du matériel plus ancien.

Des prouesses d'autant plus grandes que le Touch 7 a l'encombrement d'une carte de crédit, avec une épaisseur de 7 mm et un poids de 58 grammes. De plus, il supporte les chutes (jusqu'à 2 mètres).

Encore intéressant, un disque dur externe ?

Reste la question de la pertinence d'un tel dispositif en 2020, alors que le cloud nous entoure et que tout nous pousse vers la dématérialisation.

L'usage du cloud est éminemment pratique pour sauvegarder en permanence ses fichiers et les retrouver automatiquement sur d'autres appareils. Mais dès qu'il s'agit de gros fichiers, ça devient compliqué, surtout pour les partager. Et surtout, dès qu'on n'est plus (ou mal) connecté, c'est la galère.

Dès lors, si vous voulez être sûr de votre coup, pour des raisons privées (un discours de mariage, votre collection de film/musique à prendre en voyage) ou professionnelle (des gros fichiers ou des présentations à diffuser sur un projecteur ou à transférer sur l'ordinateur d'un collègue), un disque dur aussi rapide et sécurisé que le SSD 7 Touch est un outil qui deviendrait vite indispensable.

Son prix est élevé pour les grandes capacités, mais 169€ pour 500 GB, c'est une base relativement raisonnable vu la taille et la fonction de sécurisation.



Avant de mettre son empreinte: 'Read Only'



Après avoir mis son empreinte: on a accès à tout le contenu